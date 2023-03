Η 95η τελετή των Oscars ξεκίνησε με τον μονόλογο του οικοδεσπότη, ο οποίος δεν μπόρεσε να μη σχολιάσει όσα συνέβησαν πέρσι

Ο διάσημος κωμικός, Jimmy Kimmel ήταν για τρίτη φορά ο παρουσιαστής της λαμπερής βραδιάς των φετινών Oscars στο Dolby Theatre του Los Angeles και δεν παρέλειψε να κάνει μια έμμεση αναφορά στον Will Smith και το περσινό ευτράπελο με το χαστούκι.

Η 95η τελετή των Oscars ξεκίνησε λοιπόν με τον μονόλογο του οικοδεσπότη, ο οποίος δεν μπόρεσε να μη σχολιάσει όσα συνέβησαν πέρυσι. Ο Smith μετά το βίαιο περιστατικό, είχε παραλάβει το Oscar Α' Ανδρικού Ρόλου και ο Kimmel φέτος δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί, ρίχνοντας το «καρφί» του. «Αν κάποιος εδώ μέσα διαπράξει μια πράξη βίας σε οποιοδήποτε σημείο της παράστασης, θα του απονεμηθεί το Oscar Α' Ανδρικού Ρόλου και θα του επιτραπεί να εκφωνήσει λόγο διάρκειας 19 λεπτών».

"If anyone in this theater commits an act of violence at any point in the show, you will be awarded the Oscar for Best Actor and permitted to give a 19-minute-long speech." jokes host Jimmy Kimmel at the #Oscars. https://t.co/ndiKiHeOT5 pic.twitter.com/qofvMJ8ZD9