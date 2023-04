Jeremy Renner: Η πρώην σύζυγός του τον κατήγγειλε για σεξουαλική κακοποίηση της 10χρονης κόρης τους

H Sonni Pacheco κατέθεσε νέα αναφορά στο δικαστήριο, μιλώντας για τους λόγους που οδήγησαν στο διαζύγιο με τον διάσημο ηθοποιό

Αποκαλυπτική είναι η πρώην σύζυγος του Jeremy Renner, σχετικά με τα γεγονότα που οδήγησαν στον χωρισμό του ζευγαριού. Οι δυο ηθοποιοί παντρεύτηκαν τον Ιανουάριο του 2014, ενώ ένα χρόνο αργότερα ανακοίνωσαν την είδηση του διαζυγίου τους. Έκτοτε ξεκίνησε μια έντονη δικαστική διαμάχη ανάμεσα τους, σχετικά με την επιμέλεια της 10χρονης σήμερα κόρης τους, αλλά και την διατροφή της.

Στα πλαίσια της δικαστικής διαμάχης η οποία συνεχίζεται, η πρώην σύζυγος του Jeremy Renner, η ηθοποιός Sonni Pacheco, κατηγορεί τον ηθοποιό για σωματική κακοποίηση, απειλές για τη ζωή της ίδιας και της κόρης τους και για υπερβολική χρήση ναρκωτικών. Συγκεκριμένα, το 2020, ο Jeremy Renner ζήτησε από το δικαστήριο να μειωθεί το ύψος της διατροφής που δίνει κάθε μήνα στην πρώην σύζυγό του και από 30.000 δολάρια να πάει στα 11.000 δολάρια. «Αυτή η κίνηση ήταν ένα μικρό δείγμα του τι αντιμετώπιζε όλα αυτά τα χρόνια δίπλα του (η κόρη μας)», δήλωσε η Pacheco.

