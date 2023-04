Η Millie Bobby Brown αρραβωνιάστηκε τον γιο του Jon Bon Jovi

Είστε έτοιμοι να πάθετε κρίση ηλικίας;

Πάντα υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ. Πριν λίγο, μαζί με τους Swifties, θρηνούσαμε για τον χωρισμό της Taylor Swift και του Joe Alwyn. Τώρα, μαθαίνουμε ότι η αγάπη πάντα νικά (για άλλα ζευγάρια) καθώς η Millie Bobby Brown αρραβωνιάστηκε τον αγαπημένο της, Jake Bongiovi – ναι, τον γιο του Jon.

H 19χρονη ανακοίνωσε τα νέα στο Instagram, με μία κοινή τους φωτογραφία – εκείνος την αγκαλιάζει, εκείνη γελά και φορά μονόπετρο. Στη λεζάντα, ένας στίχος της Taylor Swift: “I've loved you three summers now, honey, I want 'em all” (Σ’αγαπώ τρία καλοκαίρια τώρα, τα θέλω όλα). Τρυφερό, το δίχως άλλο.

Εκείνος, ανέβασε μερικές ακόμη φωτογραφίες και έγραψε «Για πάντα», από κάτω. Κι οι fans βρίσκονται σε ντελίριο, εύχονται συγχαρητήρια και, ενδεχομένως, ήδη φαντάζονται τα ονόματα των μελλοντικών τους παιδιών – τι κι αν δεν έχουν μιλήσει καν για αυτό το ενδεχόμενο ακόμη;

H Millie και ο Jake γνωρίστηκαν, σαν Gen-Zers που σέβονται τον εαυτό τους, στο IG. Έγιναν φίλοι, λίγο αργότερα ξεκίνησε το dating και, από τον Ιούνιο του 2021 τα πράγματα είναι επίσημα, καθώς ο ένας βρίσκεται σταθερά στο feed του άλλου.

Δεν ξέρουμε αν και πότε θα γίνει γάμος, ξέρουμε ότι είναι ερωτευμένοι, ωστόσο. Άντε, και στα δικά σου.