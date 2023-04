Οι fans της Taylor Swift θρηνούν για τον χωρισμό της και αφήνουν λουλούδια στο παλιό της σπίτι

«Έκλαψα τόσο που έκανα εμετό. Ήταν άσχημο»

Είναι μερικές σχέσεις που δεν μπορείς να συνειδητοποιήσεις ότι τελείωσαν. Όπως τότε που, στο Λύκειο, χώρισες μετά από 2 εβδομάδες και όλοι έλεγαν ότι πίστευαν ότι θα παντρευτείτε. Ή όταν όλοι γίναμε έξαλλοι που ο Brad Pitt χώρισε με την Jennifer Aniston. Μία τέτοια σχέση φαίνεται να είναι κι εκείνη της Taylor Swift και του Joe Alwyn, ο χωρισμός των οποίων έγινε γνωστός στις 8 Απριλίου. Το πρώην ζευγάρι αποφάσισε να δώσει τέλος στον εξαετή δεσμό του, στον οποίο κατά βάθος είχαμε επενδύσει, και οι πραγματκοί Swifties θρηνούν.

Δεν εννοούμε ότι απλώς λυπήθηκαν. Θρηνούν πραγματικά για μία αγάπη που πέθανε. Πηγαίνουν στο παλιό τους σπίτι και αφήνουν λουλούδια, αποτίνοντας τον δικό τους φόρο τιμής στο αλλοτινό power couple.

They are really showing up to the Cornelia Street house to leave flowers …. pic.twitter.com/phWlewouuM