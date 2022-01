Η Taylor Swift είναι σπουδαία μουσικός. Και αυτές είναι όλες οι φορές που ταπεινώθηκε, επειδή είναι γυναίκα

Αν δεν ήταν γυναίκα, ίσως κανείς να μην έλεγε τίποτα. Ίσως να είχε βγάλει πολλά παραπάνω εκατομμύρια - ποιος ξέρει;

Πίσω στο 2006, όταν κυκλοφόρησε ο πρώτος της δίσκος, είδα το όνομά της στις σελίδες του περιοδικού Κατερίνα. Δεν ήξερα ποια ήταν η Taylor Swift – ήμουν 10 χρονών και απλώς σκέφτηκα ότι «α, είναι όμορφη». Αργότερα, έμαθα ότι είχε σχέση με τον Joe Jonas και τη μίσησα. Έπρεπε να περάσει μία πενταετία μέχρι να δώσω τόπο στην οργή, να συνειδητοποιήσω ότι ο Joe, δυστυχώς, δε θα με γνώριζε ποτέ και να την ψάξω στο YouTube. Αυτό που άκουσα μου άρεσε, αν και ντρεπόμουν να το πω γιατί ο κύκλος μου αποτελούταν κατά βάση από όμορφους emo (pick me alert).

Τότε, τα ξένα μέσα ενημέρωσης επικεντρώνονταν στα αισθηματικά της, τους πρώην της, τους οποίους «άλλαζε σαν τα πουκάμισα», και τους στίχους που περιστρέφονταν γύρω από τους χωρισμούς της. Μου είχε φανεί φυσιολογικό – όχι το ότι αντλούσε έμπνευση από την προσωπική της ζωή, αλλά η κριτική που δεχόταν για αυτό. Σχεδόν ταυτόχρονα, γνώρισα και τη μουσική του Bruno Mars – πολύ ωραία τα τραγούδια του αλλά, ας το παραδεχτούμε, πολύ κλάμα. Ήταν πιο δραματικά από της Taylor Swift, αφορούσαν την πονεμένη του ψυχή και τη χειροβομβίδα που θα έπιανε για χάρη της άκαρδης γυναίκας που τον απέρριψε, αλλά κανείς δε βρέθηκε να τον κατηγορήσει. Ήταν άνδρας και μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει.

Η Taylor Swift βρίσκεται στη μουσική βιομηχανία εδώ και 16 χρόνια – και τα πηγαίνει περίφημα. Κι ας χρειάστηκε να ηχογραφήσει από την αρχή όλα τα άλμπουμ της για να πάρει τα δικαιώματα, κι ας εμφανίζονται ανά καιρούς συνάδελφοί της, με τελευταίο τον Damon Albarn (frontman των Blur και των Gorillaz) να την αμφισβητούν.

Ο Albarn, συγκεκριμένα, μιλώντας στους Los Angeles Times, δήλωσε ότι η Swift «δε γράφει τα τραγούδια της», ενώ «δε μετράει» η συμμετοχή της στη δημιουργία αρκετών καθώς «υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα σε έναν στιχουργό και έναν στιχουργό που απλά συμμετέχει» στη διαδικασία.

Η Taylor του απάντησε, ακριβώς όπως κάνει τόσα χρόνια με όσους την αμφισβητούν.

«Ήμουν τεράστια φαν σου μέχρι που είδα αυτό. Γράφω όλα τα τραγούδια μου. Η τοποθέτησή σου είναι εντελώς λάθος και τόσο καταστροφική. Δε χρειάζεται να σου αρέσουν τα τραγούδια μου, αλλά είναι στ’ αλήθεια άρρωστο το να προσπαθείς να δυσφημίσεις τους στίχους μου», του έγραψε στο Twitter. «ΥΓ: Έγραψα αυτό το tweet μόνη μου, σε περίπτωση που αναρωτιόσουν».

@DamonAlbarn I was such a big fan of yours until I saw this. I write ALL of my own songs. Your hot take is completely false and SO damaging. You don’t have to like my songs but it’s really fucked up to try and discredit my writing. WOW. https://t.co/t6GyXBU2Jd — Taylor Swift (@taylorswift13) January 24, 2022

O Αlbarn δεν είναι ο πρώτος και σίγουρα δε θα είναι ο τελευταίος που στρέφεται εναντίον της

Το 2009, ήταν μόλις 19 ετών και βραβεύθηκε στα VMAs για το καλύτερο βίντεο τραγουδίστριας. Στην ίδια κατηγορία, υποψήφιο ήταν το Single Ladies της Beyoncé. Και ενώ εκφωνούσε τον ευχαριστήριο λόγο της, ο Kanye West ανέβηκε στη σκηνή, πήρε το μικρόφωνο από τα χέρια της και, ξεκαθαρίζοντάς της πως «θα σ’ αφήσω να ολοκληρώσεις», είπε ότι «Η Beyoncé είχε ένα από τα καλύτερα βίντεο όλων των εποχών» -και άρα έπρεπε να είχε κερδίσει. Αργότερα ζήτησε συγγνώμη, αλλά επανήλθε δυναμικά το 2016 με το τραγούδι Famous και τον στίχο «I feel like me and Taylor might still have sex / Why? I made that b--- famous» (νιώθω ότι εγώ και η Taylor μπορεί να κάνουμε σεξ / Γιατί; Εγώ έκανα διάσημη αυτήν τη σκύλα).

Το 2011, στην 54η απονομή των Grammys, μία δημοσιογράφος δεν μπόρεσε να κρατηθεί και έκανε το σεξιστικό της σχόλιο. Η Nancy O’Dell, συγκεκριμένα, από το Enterainment Tonight, ζήτησε από τον cameraman να δείξει την ερμηνεύτρια από πάνω ως κάτω.

«Απλώς ήθελα να δείξω τα πόδια, επειδή όπως έλεγα προηγουμένως, θα γυρίσεις σπίτι με περισσότερα από ένα απλό βραβείο σήμερα, πιστεύω με πολλούς άνδρες», είπε. «Δε θα γυρίσω με κανέναν. Θα πάω να κάνω παρέα με τους φίλους μου και μετά θα επιστρέψω στις γάτες μου», απάντησε ενοχλημένη η Taylor.

To 2013, η Ellen DeGeneres ήθελε να μάθει για ποιον έγραψε το We Are Never Ever Getting Back Together. H συνέντευξη αυτή έγινε viral το 2021 χάρη στο TikTok – τίτλος του βίντεο; «Κάποιος που αξίζει μία συγγνώμη: Talk Show Edition». Η παρουσιάστρια πετούσε τυχαία ονόματα και ζήτησε από την Taylor να χτυπήσει ένα καμπανάκι, όταν θα πετύχαινε το σωστό. Η κατάσταση ξέφυγε, όταν εμφανίστηκε φωτογραφία του πρώην της, John Mayer.

«Ξέρεις πόσο άσχημα με κάνει να αισθάνομαι όλο αυτό;», τη ρώτησε. Κι η Ellen επέμενε - «Πρέπει να χτυπήσεις το κουδουνάκι», έλεγε. «Δε θέλω!» απαντούσε η τραγουδίστρια. «Δε θέλω. Θα μου στείλουν θυμωμένα emails και δε θέλω να τα λάβω».

Την ακριβώς επόμενη χρονιά, μίλησε για τις φήμες που την ήθελαν να μη γράφει τα τραγούδια της.

«Αν κάποιος με έχει μελετήσει κι ακόμη δεν πιστεύει πως το κάνω μόνη μου, δεν μπορώ να κάνω κάτι», είπε. «Μπορεί να πρέπει αυτός να διαχειριστεί τα σεξιστικά του θέματα, επειδή αν ήμουν άνδρας και κοιτούσατε τα κομμάτια και τους στίχους μου, δε θα αναρωτιόσασταν αν ήμουν εγώ πίσω από όλο αυτό».

Πρόσθεσε ότι δεν αισθάνεται προσβεβλημένη όταν ο κόσμος δεν την καταλαβαίνει στο 100%, αλλά πληγωμένη. «Δε θα τραγουδούσα, αν δεν μπορούσα να τα γράψω». Λίγο αργότερα, σε συνέντευξη που έδωσε στο TIME, μπήκε στη διαδικασία να συγκριθεί με τον Ed Sheeran, για τον οποίο δεν αμφέβαλε κανείς. Αποκάλυψε ότι, με το πέρασμα του χρόνου, έμαθε πως «οι γυναίκες πρέπει να δουλέψουν δύο φορές πιο σκληρά για να αποδείξουν ότι μπορούν να τα κάνουν όλα μόνες τους».

Το 2015, σε συνέντευξή της στην Telegraph, απάντησε σε εκείνους που χαρακτήριζαν «μισανδρικά» τα τραγούδια της. «Είναι ο σεξιστικός τρόπος να μιλάς για λυπητερά τραγούδια. Το να υποβιβάζεις έτσι έναν πληγωμένο άνθρωπο, είναι πραγματικά σκληρό. Αλλά ο κόσμος πρέπει να απλοποιεί τα πάντα», είπε.

Την περίοδο 2016-2017, το ίντερνετ είχε συμφωνήσει ότι μισεί την Taylor Swift. Ο λόγος ήταν το τραγούδι Famous που αναφέραμε παραπάνω, η Kim Kardashian που τουίταρε ένα φίδι αναφερόμενη σ’ εκείνη, οι ηχογραφήσεις συνομιλιών της με τον Kanye. Ήταν η χρονιά που έπαψε να παρουσιάζεται ως «το καλό κορίτσι». Διέγραψε τα πάντα από τα social media και επαναπροσδιόρισε την εικόνα της, έβγαλε προς τα έξω ένα πρόσωπο που σηματοδότησε την έναρξη μίας νέας εποχής.

Instagram @taylorswift

Η Taylor Swift είχε βαρεθεί να την κατακρίνουν επειδή ήταν γυναίκα που τύχαινε να μην κρύβει την προσωπική της ζωή. Με το τραγούδι The Man έθιξε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στη μουσική βιομηχανία – εμπόδια που στάθηκαν στον δρόμο της εξαιτίας του φύλου της και μόνο. Στις 31 Ιανουαρίου 2020 κυκλοφόρησε το ντοκιμαντέρ Miss Americana στο Netflix, μέσω του οποίου έδειξε σε ολόκληρο τον κόσμο τον μισογυνισμό που βίωνε όλα αυτά τα χρόνια, συμπεριφορών αρκετά ικανών να την κρατήσουν πίσω αλλά τελικά τη βοήθησαν να γίνει η δυναμική γυναίκα που είναι σήμερα.

Τον Μάρτιο του '21, στη σειρά του Netflix Ginny & Georgia, υπήρξε η ατάκα «αλλάζεις τους άνδρες πιο γρήγορα από την Taylor Swift». Όπως είναι επόμενο, αυτό δεν της άρεσε και αποφάσισε να απαντήσει μέσω Twitter.

Hey Ginny & Georgia, 2010 called and it wants its lazy, deeply sexist joke back. How about we stop degrading hard working women by defining this horse shit as FuNnY. Also, @netflix after Miss Americana this outfit doesn’t look cute on you 💔 Happy Women’s History Month I guess pic.twitter.com/2X0jEOXIWp — Taylor Swift (@taylorswift13) March 1, 2021

Αν δεν ήταν γυναίκα, ίσως κανείς να μην έλεγε τίποτα. Ίσως να είχε βγάλει πολλά παραπάνω εκατομμύρια - ποιος ξέρει;

«Δε χρειάζομαι κανέναν άνδρα για να βρω έμπνευση, για να γράψω έναν τέλειο δίσκο, για να ζήσω τη ζωή μου, για να νιώσω καλά με τον εαυτό μου. Και ακριβώς αυτό ήθελα να δείξω στους φανς μου», έχει δηλώσει.

Όπως φαίνεται, το κάνει πράξη.