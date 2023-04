Ο Joe Biden κάλεσε στον Λευκό Οίκο τον 16χρονο Αφροαμερικανό που πυροβολήθηκε επειδή χτύπησε λάθος κουδούνι

«Ralf, θα σε δούμε στο Οβάλ Γραφείο όταν νιώσεις καλύτερα»

Ο Joe Biden ανακοίνωσε πως κάλεσε στον Λευκό Οίκο τον 16χρονο ο Αφροαμερικανό, Ralf Yarl, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά την προηγούμενη εβδομάδα αφού τον πυροβόλησε ο 84χρονος ιδιοκτήτης ενός σπιτιού, επειδή χτύπησε κατά λάθος την πόρτα του.

«Ralf, θα σε δούμε στο Οβάλ Γραφείο όταν νιώσεις καλύτερα», έγραψε στο Twitter ο Biden, προσκαλώντας έτσι τον έφηβο. Το τραγικό περιστατικό συνέβη όταν οι γονείς του 16χρονου τού ζήτησαν να παραλάβει τα 13χρονα δίδυμα αδέλφια του από ένα σπίτι στο Kansas City, περίπου στις 22:00 το βράδυ της 13ης Απριλίου. Ο Ralf μπέρδεψε τη διεύθυνση και πήγε σε λάθος σπίτι.

Ο ηλικιωμένος λευκός ιδιοκτήτης του σπιτιού πυροβόλησε εναντίον του εφήβου μέσα από την γυάλινη πόρτα εισόδου, τραυματίζοντάς τον στο χέρι και το κεφάλι.

During a call with the 16-year-old Ralph Yarl, Missouri shooting victim on Monday night, President Joe Biden wished Yarl a speedy recovery and invited him and his family to the White House.



