ΗΠΑ: 84χρονος πυροβόλησε 16χρονο μαύρο επειδή χτύπησε κατά λάθος το κουδούνι του

Η πραγματικότητα ξεπερνάει κάποιες φορές ακόμη και το πιο τραβηγμένο σενάριο φαντασίας

Αν έχεις γεννηθεί μαύρος και ζεις στις ΗΠΑ, μπορεί να κινδυνεύσει η ζωή σου γιατί χτύπησες λάθος κουδούνι... Αυτό συνέβη στην περίπτωση ενός 16χρονου από το Missouri. Ο μαύρος έφηβος Ralph Yarl βρέθηκε πολύ κοντά στο να χάσει τη ζωή του όταν έκανε το λάθος να χτυπήσει την πόρτα ενός σπιτιού, στο οποίο πίστευε ότι βρίσκονταν τα αδέρφια του.

Ο Yarl πυροβολήθηκε από τον 84χρονο ιδιοκτήτη του σπιτιού επειδή χτύπησε κατά λάθος το κουδούνι του, πιστεύοντας ότι θα παραλάβει τα αδέρφια του. Ευτυχώς, ο 16χρονος έχει διαφύγει τον κίνδυνο από τον πυροβολισμό και αναρρώνει στο νοσοκομείο με τραύματα σε κεφάλι και χέρι αλλά το αδικαιολόγητο συμβάν έχει οδηγήσει σε συγκεντρώσεις έξω από το σπίτι του Andrew Lester με πολλούς διαδηλωτές να φωνάζουν το (δυστυχώς) διαχρονικό σύνθημα στις ΗΠΑ, "Black Lives Matter".

Στον 84χρονο απαγγέλθηκαν κατηγορίες για δύο εγκλήματα, ένα από τα οποία επισύρει ποινή ισόβιας κάθειρξης, δήλωσε ο εισαγγελέας της κομητείας Clay, o Zachary Thompson

Όλα ξεκίνησαν όταν οι γονείς του εφήβου του είχαν ζητήσει να παραλάβει τα 13χρονα δίδυμα αδέλφια του από ένα σπίτι στο Cansas City. Τότε ο Ralph έκανε λάθος και αντί να πάει στην 115th Terrace, μπέρδεψε τη διεύθυνση και πήγε σε μια άλλη κατοικία, στην 115th Street.

Ralph Yarl, 16, was shot in the head in Kansas City, Mo., after showing up at the wrong house to pick up one of his siblings, lawyers for his family said. He is alive but has a long recovery ahead, they said.



Kansas City Police Chief Stacey Graves spoke to the media with… pic.twitter.com/lkD5CHqztn April 17, 2023

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού πυροβόλησε εναντίον του εφήβου μέσα από την πόρτα εισόδου, περιέγραψε η θεία του αγοριού, η οποία είπε πως πρόκειται για ένα «έξυπνο» παιδί που ονειρεύεται να γίνει χημικός μηχανικός. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι απάντησε σε μια κλήση λίγο πριν τις 22:00 την Πέμπτη το βράδυ, διευκρινίζοντας ότι ο Yarl διακομίστηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

«Οι πληροφορίες που διαθέτουμε προς το παρόν δεν καταδεικνύουν ότι η ενέργεια αυτή είχε ρατσιστικό χαρακτήρα, η έρευνα συνεχίζεται. Ωστόσο ως επικεφαλής της αστυνομίας αναγνωρίζω τα ρατσιστικά χαρακτηριστικά της υπόθεσης», δήλωσε η επικεφαλής της αστυνομίας του Kansas City, Stacey Graves την Κυριακή.

Ο 16χρονος έφηβος πυροβολήθηκε λίγες ώρες προτού τέσσερις άνθρωποι χάσουν τη ζωή τους και τουλάχιστον άλλοι 28 τραυματιστούν, στην πλειονότητά τους έφηβοι, σε άλλο περιστατικό με πυροβολισμούς στη διάρκεια πάρτι γενεθλίων το Σάββατο το βράδυ στην Alabama

Ralph Yarl, a Black teenager in Missouri, was going to pick up his younger brothers when he went to the wrong address. He was shot by a white homeowner.



Here’s what we know.https://t.co/KnEFjVG4To — The New York Times (@nytimes) April 18, 2023

Σύμφωνα με την πολιτειακή νομοθεσία στο Missouri, ένα άτομο δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει θανατηφόρα βία παρά μόνο εάν έχει λόγο να πιστεύει ότι είναι αναγκαία ώστε να προστατεύσει τον εαυτό του ή κάποιο άλλο άτομο που απειλείται με θάνατο, σοβαρό τραυματισμό ή βίαιο κακούργημα. Η υπόθεση έχει προκαλέσει την οργή του κόσμου. Μεταξύ όσων ανεβάζουν posts με θλίψη και οργή, και η Halle Berry. «Η καρδιά μου έσπασε όταν έμαθα» για το συμβάν αυτό με το «16χρονο αγόρι, που χτύπησε άθελά του την πόρτα του λάθος σπιτιού», έγραψε στο Twitter η ηθοποιός, ζητώντας από τον εισαγγελέα να δράσει.

His name is #RalphYarl and I’m sick and tired of this feeling…my heart completely broke when I learned this precious 16-year-old, who accidentally rang the door of the wrong address in an attempt to pick up his siblings, was shot in the head… (1/3) pic.twitter.com/4VaZo7EFVE — Halle Berry (@halleberry) April 17, 2023

Ο Αμερικανός πρόεδρος Joe Biden συνομίλησε χθες τηλεφωνικά με τον έφηβο και «εξέφρασε την ελπίδα να αναρρώσει γρήγορα». Τα αιματηρά περιστατικά με πυροβολισμούς είναι συχνό φαινόμενο στις ΗΠΑ, μια χώρα με περίπου 330 εκατ. κατοίκους και περίπου 400 εκατ. πυροβόλα όπλα.