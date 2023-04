Πριν 30 χρόνια, ο Trump ζητούσε την εκτέλεση των Central Park Five. Τώρα μέλος τους απαντά στη σύλληψή του, με δική του καταχώρηση στον Τύπο

Ο Salaam απαντάει με ένα μακροσκελές κείμενο στις καταιγιστικές εξελίξεις της σύλληψης του Trump, παρόμοιο στην έκταση με εκείνο που ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ ζητούσε πριν από περίπου 30 χρόνια να εκτελεστεί

O Donald Trump συνελήφθη και η σύλληψή του πέρα από ιστορική απόφαση, είναι και μια μορφή δικαίωσης για ένα μεγάλο μέρος του κόσμου. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ είναι ο πρώτος που βρίσκεται αντιμέτωπος με άσκηση ποινικής δίωξης στην ιστορία της χώρας και πολλές φωνές θέλουν να ζητωκραυγάσουν γι' αυτό που μόλις συνέβη ακόμη κι αν η δίκη δεν έχει την έκβαση που ονειρευόμαστε.

Εν όψει όλων των τελευταίων εξελίξεων που δυσαρέστησαν μόνο τους οπαδούς του, τους οποίους ο ίδιος χαιρέτισε όταν μπήκε στην αίθουσα του δικαστηρίου, υψώνοντας τη γροθιά του, ένα από τα μέλη των Central Park Five, ο Yusef Abdus Salaam μόλις έδωσε τη δική του απάντηση στη σύλληψη του πρώην προέδρου που είχε ζητήσει την εκτέλεση των πέντε πριν 34 χρόνια για έναν βιασμό που δεν έγινε ποτέ από εκείνους.

Να υπενθυμίσουμε, αν και μάλλον δύσκολα μπορεί κανείς να ξεχάσει, ότι ο Donald Trump μετά την κυκλοφορία της σειράς When They See Us στο Netflix, η οποία εστιάζει στην τραγική αυτή υπόθεση, επέμεινε το 2019 να προβάλλει τους ισχυρισμούς που είχε κάνει σχετικά με πέντε άνδρες που είχαν καταδικαστεί άδικα για τον βιασμό μιας γυναίκας που έκανε jogging στο Central Park της Νέας Υόρκης το 1989. Εν μέσω της εκτεταμένης κάλυψης της υπόθεσης από τα ΜΜΕ, ο Trump, ακόμα μεγαλοεπιχειρηματίας του κλάδου των ακινήτων στη Νέα Υόρκη τότε, είχε εκφραστεί δημόσια και είχε πληρώσει 85,000$ σε εφημερίδες της πόλης- New York Times, New York Daily News, New York Post και New York Newsday- για να δημοσιεύσουν μια πληρωμένη καταχώριση με την οποία αξίωνε να επανέλθει σε ισχύ η θανατική ποινή στην Πολιτεία.

Όταν δημοσιογράφος έξω από τον Λευκό Οίκο είχε ρωτήσει μάλιστα τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ αν θα ζητούσε σήμερα συγγνώμη από τους πέντε άνδρες που καταδικάστηκαν άδικα, εκείνος είχε απαντήσει: «Γιατί το θίγεις αυτό το ερώτημα τώρα; Είναι ενδιαφέρουσα περίοδος για να θίγεται. Υπάρχει κόσμος από τη μια κι από την άλλη πλευρά σε αυτή την ιστορία. Ομολόγησαν την ενοχή τους. Αν ακούσεις κάποιους από τους εισαγγελείς, θεωρούν ότι η πόλη δεν έπρεπε ποτέ να κλείσει συμβιβασμό για την υπόθεση. Ας μείνουμε σ' αυτό».

Τώρα, ο Salaam απαντάει με δική του καταχώρηση στον Τύπο, με ένα μακροσκελές κείμενο στις καταιγιστικές εξελίξεις της σύλληψης του Trump, παρόμοιο στην έκταση με εκείνο που ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ ζητούσε πριν από περίπου 30 χρόνια να εκτελεστεί.

#PowerPost🙌🏻🙌🏼🙌🏽🙌🏾🙌🏿™️



Over 30 years ago, Donald Trump took out full page ads calling for my execution.



On the day he was arrested and arraigned, here is my ad in response. pic.twitter.com/nOYKkw1LD2 April 5, 2023

«Τώρα, μετά από πολλές δεκαετίες και μια άτυχη και καταστροφική προεδρία, ξέρουμε όλοι ακριβώς ποιος είναι ο Donald J. Trump- ένας άνδρας που αρνείται τη δικαιοσύνη για τους άλλους όσο μάχεται για τη δική του αθωότητα»

Ο ίδιος αναφέρει μάλιστα την άδικη σύλληψή του τότε ως έφηβος ενώ μιλάει για μια εμπειρία που του άλλαξε δραματικά τη ζωή. «Νιώθω μεγάλη τιμή όταν διάφορα άτομα εκφράζουν ανοιχτά το πόσο πολύ ταυτίζονται με την ιστορία μου», περιγράφει στο κείμενό του, συμπληρώνοντας: «Ζω με μια μορφή τραύματος που οι περισσότεροι έχουν βιώσει με κάποιον τρόπο στην καθημερινότητά τους, σε αυτή τη χώρα».

«Το παρελθόν μου είναι ένα από τα παραδείγματα της συστημικής καταπίεσης που επιβάλλεται από ένα σύστημα χωρίς καμία δικαιοσύνη»

Οι πέντε κατηγορούμενοι ήταν μαύροι ή ισπανόφωνοι, ηλικίας 14- 16 ετών όταν είχε διαπραχθεί η αποτρόπαια επίθεση, ενώ το θύμα ήταν μια 28χρονη λευκή γυναίκα. Οι πέντε καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης και κάθειρξης μεταξύ πέντε και δεκατριών ετών.

Αν και είχαν όλοι τους ομολογήσει, έπειτα από τις πολύωρες επίπονες ανακρίσεις στις οποίες τους υπέβαλαν αστυνομικοί, αργότερα ανακάλεσαν τις καταθέσεις τους, εξηγώντας ότι ήταν εξαντλημένοι και εξαναγκάστηκαν να παραδεχθούν ότι ήταν οι δράστες από τους ανακριτές τους. Οι καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος τους ανατράπηκαν το 2002, όταν άλλος άνδρας ομολόγησε το έγκλημα και οι εξετάσεις του γενετικού του υλικού απέδειξαν την ενοχή του. Δώδεκα χρόνια αργότερα, το 2014, ο δήμος της Νέας Υόρκης συμφώνησε να καταβάλει στους πέντε άνδρες αποζημιώσεις ύψους 40 και πλέον εκατομμυρίων.

Όπως γράφει στο tweet του ο Salaam: «Πριν από πάνω από 30 χρόνια, ο Donald Trump ζητούσε μέσω μιας μακροσκελούς δημοσίευσης, την εκτέλεσή μου. Την ημέρα της σύλληψής και των κατηγοριών εναντίον του, δίνω τη δική μου απάντηση μέσα από αυτό το κείμενο». Ο τίτλος της ανάρτησης συμπυκνώνει σε λίγες λέξεις όλο το νόημα των όσων παραθέτει:

«Φέρτε πίσω τη δικαιοσύνη και την αμεροληψία. Χτίστε ένα πιο φωτεινό μέλλον για το Harlem»

Μάλιστα σε προηγούμενο tweet του, ο Yusef Salaam είχε δηλώσει: «Για εκείνους που ρωτούν ποια είναι η τοποθέτησή μου για τις κατηγορίες εναντίον του Donald Trump, ο οποίος δεν απολογήθηκε ποτέ που ζήτησε την εκτέλεσή μου, υπάρχει το κάρμα».

Ο Salaam μέσω του τελευταίου του post, έχει πολλά παραπάνω να πει τώρα στον πρώην πρόεδρο. «Αυτό είναι το μήνυμά μου για εσάς, κύριε Trump. Απέναντι σε όλες τις κατηγορίες που αντιμετωπίζετε, απαντήσατε με απειλές θανάτου και καταστροφής, αλλά και ποστάροντας μια φωτογραφία, στην οποία φοράτε ένα καπέλο του baseball δίπλα από τον εισαγγελέα του Manhattan, Alvin Bragg. Αυτές οι δράσεις, όπως κι εκείνες της 6ης Γενάρη στο Καπιτώλιο, είναι επίθεση στην ασφάλειά μας. 34 χρόνια πριν, η πολυσέλιδη ανάρτησή σας, περιείχε τα εξής με κεφαλαία: ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΣΤΑΜΑΤΟΥΝ ΕΚΕΙ ΟΠΟΥ ΞΕΚΙΝΑ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΣ».

Όπως συμπληρώνει: «Όπως και τότε, έτσι είστε λάθος και τώρα. Οι ατομικές ελευθερίες όλων των Αμερικανών είναι κατοχυρωμένες από το Σύνταγμα των ΗΠΑ, και πολλοί από εμάς μαχόμαστε κάθε μέρα για να διατηρήσουμε αυτά τα δικαιώματα, ακόμη και αντιμετωπίζοντας κάποιους σαν εσάς που θέλετε να τα καταστρέψετε».

Παρόλο που ο Trump κάποτε ζήτησε την εκτέλεσή τόσο του Salaam, όσο και των άλλων τεσσάρων ατόμων, ο ίδιος δεν εύχεται τίποτα κακό για εκείνον. Το κείμενό του τελειώνει με ένα ακόμη μήνυμα προς τον Trump: «Και αν οι κατηγορίες εναντίον σας αποδειχθούν και βρεθείτε ένοχος, ελπίζω να υπομείνετε όλες τις ποινές που θα σας επιβληθούν, με την ίδια δύναμη και αξιοπρέπεια που οι Δικαιωμένοι Πέντε δείξαμε για ένα έγκλημα που ποτέ δεν διαπράξαμε».

O Donald Trump βρίσκεται αντιμέτωπος με 30 κατηγορίες που σχετίζονται με επιχειρηματική απάτη με βάση το κατηγορητήριο από σώμα ενόρκων του Μανχάταν, το οποίο εξέτασε την υπόθεση της πληρωμής για εξαγορά σιωπής από την πορνοστάρ Stormy Daniels.

Breaking News: A grand jury in New York has voted to indict Donald Trump over his role in a hush money payment to a porn star, according to four people with knowledge of the matter. https://t.co/2p3Rlr0abC pic.twitter.com/JhSJLKoMny — The New York Times (@nytimes) March 30, 2023

«Φαίνεται πως το 2016, ο Trump κατέβαλε το ποσό των 130.000 δολαρίων προκειμένου να εξαγοράσει τη σιωπή της διάσημης πορνοστάρ, λίγο καιρό πριν από την εκλογική του νίκη», είχε αποκαλύψει πριν λίγες ημέρες η εφημερίδα New York Times. «Επικοινωνήσαμε απόψε με δικηγόρο του Trump για να συντονιστεί η παράδοσή του ενώπιον του εισαγγελέα του Μανχάταν για την απαγγελία κατηγοριών ενώπιον δικαστηρίου της Νέας Υόρκης», ανέφερε σε ανακοίνωσή του εκπρόσωπος της εισαγγελίας, μετά την άσκηση ποινικής δίωξης κατόπιν ψηφοφορίας σώματος ενόρκων.

Στο πλαίσιο της σύλληψής του, ο Trump έδωσε αρχικά τα δακτυλικά του αποτυπώματα και στη συνέχεια μπήκε στη δικαστική αίθουσα, σε μια ιστορική στιγμή για τις ΗΠΑ. Η αστυνομία δεν πέρασε χειροπέδες στον πρώην πρόεδρο, καθώς παρέμεινε υπό συνεχή προστασία από τις αρχές επιβολής του νόμου.

Με καθυστέρηση περίπου 15 λεπτών, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, μπήκε στην αίθουσα του δικαστηρίου και εμφανίστηκε ανέκφραστος. Μπήκε στην αίθουσα μετά τους δικηγόρους του, χωρίς να πει τίποτα καθώς διέσχιζε τον διάδρομο, και - όπως αναμενόταν - δήλωσε «αθώος» και στις 34 κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν περί παραποίησης επαγγελματικών εγγράφων.

Η απάντηση σε ό,τι έχει κάνει μέχρι σήμερα, έρχεται μέσα από τον Salaam που είναι η φωνή όλων μας, η φωνή της δικαίωσης και της ανακούφισης που ελπίζουμε να κρατήσει και μετά τη δίκη του πρώτου προέδρου στην ιστορία των ΗΠΑ.