Η Michelle Obama παραδίδει μαθήματα στιλ (για μία ακόμη φορά)

Στιλάτη, όπως πάντα

Η Michelle Obama δεν είναι γνωστή μόνο για την τίτλο της πρώην Πρώτης Κυρίας, την ιδιότητά της ως δικηγόρος και συγγραφέας, αλλά και για τις στιλιστικές επιλογές της, που -πραγματικά- είναι άξιες εξωφύλλου περιοδικού μόδας.

Κατά τη διάρκεια της προώθησης του νέου της βιβλίου "The Light We Carry" εμφανίστηκε στο The Tonight Show Starring Jimmy Fallon και έκλεψε τις εντυπώσεις με το κομψό και elevated look της. Η Michelle αποφάσισε να φορέσει μια ολόσωμη φόρμα με μακριά μανίκια από την fw 2023 συλλογή της Fendi σε σκούρο μπλε χρώμα, με μια πλισέ φούστα με ουρά. Τόσο ανδρόγυνο, τόσο θηλυκό και τόσο «σήμερα»!

Για να συνοδέψει αυτό το άψογο ρούχο, η Michelle συνδύασε μπλε σκούρες μυτερές μπότες και διαμαντένια κοσμήματα από την EÉRA. Στο μακιγιάζ κινήθηκε σε φυσικούς τόνους, ενώ έδωσε μια νότα χρώματος με τα πορτοκαλί νύχια της.

Αυτό είναι το outfit της Michelle Obama, όπως είχε παρουσιαστεί στην πασαρέλα της Fendi, φέτος τον Φεβρουάριο στο Μιλάνο.