Η Christina Applegate αποκαλύπτει τη συνήθεια που την «τρομάζει» περισσότερο με την πολλαπλή σκλήρυνση

H ηθοποιός αναθεωρεί για όσα «έπαιρνε ως δεδομένο» μέχρι σήμερα

Το καλοκαίρι του 2021, η Christina Applegate διαγνώστηκε με πολλαπλή σκλήρυνση, κι από τότε μιλάει πολύ ανοιχτά για τη συμβίωση μαζί της. Σε πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε στο Vanity Fair, η ηθοποιός είπε πως καμία μέρα δεν είναι πια «καλή» εξαιτίας της νόσου. Για την ακρίβεια, είπε ότι η πολλαπλή σκλήρυνση την κάνει «να έχει απλά σκ@τομέρες».

Πολλοί είναι οι άνθρωποι που προσπαθούν να της δώσουν συμβουλές όπως να κάνει ένα δεύτερο ντους μες στη μέρα αλλά όπως περιγράφει, η διαδικασία έχει γίνει «τρομακτική» με την πολλαπλή σκλήρυνση. «Μπορεί να πέσεις, να γλιστρήσεις, τα πόδια σου μπορούν να λυγίσουν εύκολα», τόνισε, συμπληρώνοντας: «Ειδικά επειδή η ντουζιέρα του σπιτιού μου είναι γυάλινη. Είναι τρομακτικό για μένα να μπαίνω σε αυτή».

Εκτός από τον φόβο που έχει στο μπάνιο, η 51χρονη star μίλησε και για όσα ο κόσμος θεωρεί δεδομένα και όσα κι εκείνη θεωρούσε μέχρι τη διάγνωση. «Το να κατεβαίνεις τις σκάλες, να κουβαλάς πράγματα. Δεν μπορείς να τα κάνεις αυτά πια».

Μπορεί ακόμη να οδηγεί αλλά μόνο σε κοντινές αποστάσεις, όπως επίσης μπορεί ακόμη να κάνει φαγητό για τη 12χρονη κόρη της, Sadie αλλά δεν μπορεί να ανεβοκατεβαίνει τις σκάλες. Μάλιστα, επειδή η Applegate είναι ανοσοκατεσταλμένη, προσπαθεί να αποφεύγει τον πολύ κόσμο στο σπίτι της. Επίσης, αποφεύγει τη διέγερση του νευρικού της συστήματος. «Φανταστείτε απλά πόσο φασαρία κάνει όταν είστε ανάμεσα σε ένα πλήθος ανθρώπων. Ακούγεται 5000 φορές πιο δυνατά σε κάποιον που έχει αλλοιώσεις στον εγκέφαλό του».

Η πολλαπλή σκλήρυνση είναι μία νόσος του κεντρικού νευρικού συστήματος, που διακόπτει τη ροή των πληροφοριών στον εγκέφαλο, αλλά και μεταξύ σώματος και εγκεφάλου. Η διάγνωση της Applegate έγινε ενώ είχαν ξεκινήσει τα γυρίσματα του 3ου κύκλου, και αναγκαστικά μπήκαν σε παύση για 5 μήνες, προκειμένου να ξεκινήσει την αγωγή της.

Η Applegate έχει μιλήσει παλαιότερα στους New York Times για τα πρώτα σημάδια και πώς το διαχειρίζεται. Έχανε την ισορροπία της στον 1ο κύκλο του "Dead To Me", το ίδιο και όταν έπαιζε τένις. Εκείνη θεωρούσε απλώς ότι πρέπει να δουλέψει πιο σκληρά.

«Μακάρι να είχα δώσει μεγαλύτερη προσοχή. Αλλά πού να ήξερα;». Όταν ξεκίνησε πέρυσι τη θεραπεία, όλοι πίστευαν ότι θα πάρει φάρμακα και θα γίνει καλά. «Δεν γίνεσαι καλύτερα, αλλά είσαι καλά. Έπρεπε να επεξεργαστώ την απώλεια της ζωής μου, την απώλεια αυτού το κομματιού μου», είχε προσθέσει.