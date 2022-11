Η Christina Applegate είναι ακόμα τσαντισμένη με τη σκλήρυνση κατά πλάκας, ένα χρόνο μετά τη διάγνωσή της

Η ηθοποιός δεν έχει αποδεχθεί τη νόσο της, αν και έχει περάσει τουλάχιστον 1 χρόνος από τη διάγνωση

Η σειρά "Dead to Me" φτάνει στην 3η και τελευταία σεζόν της, και μάλλον σε αυτό έπαιξε ρόλο η νόσος με την οποία διαγνώστηκε η πρωταγωνίστρια, Christina Applegate.

Η 50χρονη ηθοποιός ξεκίνησε την καριέρα της τη δεκαετία του '80, ως κόρη του Al Bundy στο "Married With Childern" κι αυτό αρκούσε για να τη βάλει στον χάρτη του Hollywood. Ακολούθησαν ταινίες, σειρές, με πιο πρόσφατη το "Dead to Me" του Netflix.

Το καλοκαίρι του 2021 όμως διαγνώστηκε με πολλαπλή σκλήρυνση, μία νόσο του κεντρικού νευρικού συστήματος, που διακόπτει τη ροή των πληροφοριών στον εγκέφαλο, αλλά και μεταξύ σώματος και εγκεφάλου. Η διάγνωση ήρθε ενώ είχαν ξεκινήσει τα γυρίσματα του 3ου κύκλου, και αναγκαστικά μπήκαν σε παύση για 5 μήνες, προκειμένου ν ξεκινήσει την αγωγή της.

Η Applegate έδωσε συνέντευξη στους New York Times και μίλησε για τα πρώτα σημάδια και πώς το διαχειρίζεται. Έχανε την ισορροπία της στον 1ο κύκλο του "Dead To Me", το ίδιο και όταν έπαιζε τένις. Εκείνη θεωρούσε απλώς ότι πρέπει να δουλέψει πιο σκληρά. «Μακάρι να είχα δώσει μεγαλύτερη προσοχή. Αλλά πού να ήξερα;». Όταν ξεκίνησε πέρυσι τη θεραπεία, όλοι πίστευαν ότι θα πάρει φάρμακα και θα γίνει καλά. «Δεν γίνεσαι καλύτερα, αλλά είσαι καλά. Έπρεπε να επεξεργαστώ την απώλεια της ζωής μου, την απώλεια αυτού το κομματιού μου».

Λέει ότι δεν σκοπεύει να αποδεχθεί τη νέα κατάσταση.

«Είμαι τσαντισμένη. Ο 3ος κύκλος της σειράς θα είναι και η στιγμή που θα με δουν όλοι για πρώτη φορά, έτσι όπως είμαι τώρα. Πήρα 20 κιλά και δεν μπορώ να περπατήσω χωρίς μπαστούνι. Θέλω οι άνθρωποι να δουν ότι τα ξέρω πολύ καλά όλα αυτά».

Μία σειρά που της χάρισε δύο υποψηφιότητες για Emmy και έναν ισχυρό δεσμό με τη συμπρωταγωνίστριά της, Linda Cardellini. «Ήξερα εξαρχής ότι θα προσέχουμε η μία την άλλη. Όπως συμβαίνει και στη σειρά, αγαπιόμαστε, υπάρχει στήριξη και βοηθάμε η μία την άλλη σε όλα». Η σειρά φτάνει στο τέλος της, αλλά με τους όρους της Applegate. Χωρίς να χρειάζεται βοήθεια από κανέναν. Δεν ζορίζει όμως τον εαυτό της πια.Αν δεν μπορεί να πάει στη δουλειά, δεν θα πάει.