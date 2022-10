Ο εγκέφαλός μας λατρεύει τις προκλήσεις και υπάρχει λόγος γι' αυτό

Όταν μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε ανάμεσα σε δύο tasks, προτιμάμε το πιο εύκολο ακόμη κι αν μας στερήσει την επιβράβευση, ή μήπως όχι;

Μπορείς να το πεις και "fight or flight". Κάθε φορά που ερχόμαστε αντιμέτωποι με ένα challenge, ενεργοποιείται η αντίδραση φόβου «πάλης ή φυγής». Ο εγκέφαλος απαντά με ταχύτητα με μια έκρηξη αδρεναλίνης και ταχυπαλμία, προσπαθώντας να αντιδράσει.

Οι αντιδράσεις μας θυμίζουν εκείνες ενός ζώου που φοβάται ή απειλείται. Σε αυτή την περίπτωση, το συμπαθητικό νευρικό σύστημα ανταποκρίνεται, προκαλώντας αύξηση της αδρεναλίνης και μεταβολές στις κόρες των ματιών και στους χτύπους της καρδιάς. Μερικές φορές απαιτείται επιπλέον δύναμη που φαίνεται στις εκρήξεις της ταχύτητας, εάν ένα ζώο τρέχει μακριά ή μένει να επιτεθεί.

Ωστόσο, όταν μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε ανάμεσα σε δύο tasks, προτιμάμε το πιο εύκολο ακόμη κι αν μας στερήσει την επιβράβευση. Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη μάλιστα, οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να βιώσουν σωματικό πόνο για να αποφύγουν απαιτητικά tasks που καλούν τον εγκέφαλο σε πλήρη εγρήγορση. Το ίδιο κάνουν φυσικά και τα ζώα, όπως οι αρουραίοι.

Οι επιστήμονες το αποκαλούν ως «τον νόμο της ελάχιστης προσπάθειας» όταν κάτι είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, (ή μήπως όχι;). Την ίδια στιγμή, όπως τονίζει ο ψυχολόγος του πανεπιστημίου του Toronto, Michael Inzlicht: «υπάρχει μια ώθηση του εαυτού μας να δοκιμάσει κάτι δύσκολο καθώς αυτό προκαλεί ευχαρίστηση». Ο πρώτος λόγος είναι η ανταμοιβή που έρχεται από την περισσότερη προσπάθεια για κάτι.

The human brain loves a challenge, but only if it is within optimal zone of difficulty.



The Goldilocks rule states that humans experience peak motivation when working on tasks that are right on the edge of their current abilities.



Not too hard. Not too easy. Just right. pic.twitter.com/yCTEwKnBry