Τι να ρωτήσεις αντί για «τι κάνεις;» – Ουσιαστικές ερωτήσεις για καλύτερες συζητήσεις

Τι να πεις, όταν δεν ξέρεις τι να πεις: μια λίστα ερωτήσεων για να ξεπεράσεις την αμήχανη σιωπή και να ανοίξεις συζήτηση ακόμα κι αν δεν γνωρίζεις τα άτομα γύρω σου.

Η πιο συνηθισμένη ερώτηση που κάνουμε όταν συναντάμε κάποιον, είναι το κλασικό: «Τι κάνεις;». Μια ευγενική, αναμενόμενη ερώτηση, που όμως σπάνια οδηγεί σε μια ουσιαστική συζήτηση. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι είναι προβλέψιμη, αλλά ότι συνοδεύεται από μια εξίσου προβλέψιμη απάντηση: «Καλά».

Όπως εξηγεί ο ψυχολόγος Charles Sweet, συχνά καταφεύγουμε σε small talk, επειδή είναι «κοινωνικά ασφαλές, τηρεί τους κανόνες ευγένειας και αποφεύγει την οικειότητα που μπορεί να φέρουν πιο βαθιές συζητήσεις». Το ζήτημα, λοιπόν, δεν είναι να καταργήσουμε τον τυπικό διάλογο, αλλά να μάθουμε πώς να συνεχίζουμε μια απλή συζήτηση, όταν βρισκόμαστε σε χώρους με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε καλά.

Αντί για το συνηθισμένο «πώς είσαι», μπορούμε να επιλέξουμε πιο συγκεκριμένες, ανοιχτές ερωτήσεις. Έτσι, δίνουμε χώρο στον άλλον να εκφραστεί περισσότερο και χτίζουμε πιο ουσιαστικές σχέσεις. Παρακάτω, θα βρεις μια λίστα με τις πιθανές ερωτήσεις που μπορείς να κάνεις σε τέτοιες περιπτώσεις, ανάλογα με το πόσο καλά γνωρίζεις τον άνθρωπο απέναντί σου.

Ερωτήσεις για όταν γνωρίζεις κάποιον πρώτη φορά (Ιδανικές για κοινωνικές εκδηλώσεις, επαγγελματικά events, πάρτι ή συναντήσεις)

1.Ποια είναι η σχέση σου με αυτό το event/τον διοργανωτή/τον χώρο;

2. Πώς σου φαίνεται η μουσική/το κλίμα εδώ;

3.Ήρθες με παρέα;

4.Έχεις ξανάρθει εδώ;

5.Πώς βρέθηκες σε αυτή την εκδήλωση;

6.Τι συνηθίζεις να κάνεις/παραγγέλνεις εδώ;

7.Πώς το έμαθες αυτό το μέρος;

Τι να ρωτήσεις κάποιον που ήδη γνωρίζεις (Για φίλους, γνωστούς και ανθρώπους που βλέπεις τακτικά)

1.Τι έχει αλλάξει από την τελευταία φορά που βρεθήκαμε;

2.Τι έγινε τελικά με αυτό που μου έλεγες τότε;

3.Έχεις βιώσει κάτι νέο που σε επηρέασε πρόσφατα;

4.Τρέχει κάτι συναρπαστικό στη ζωή σου αυτές τις μέρες;

5.Έμαθες κάτι καινούργιο ή ενδιαφέρον τελευταία;

6.Έχεις κάποιον νέο στόχο ή σχέδιο;

7.Διάβασες/είδες κάτι καλό τελευταία;

Πιο βαθιές ερωτήσεις για ανθρώπους που γνωρίζεις χρόνια (Ιδανικές για πολύ κοντινούς φίλους, συντρόφους ή οικογενειακά πρόσωπα)

1.Τι σε απασχολεί πραγματικά αυτόν τον καιρό;

2.Πώς είσαι στην πραγματικότητα; Μπορώ να κάνω κάτι για να σε στηρίξω;

3.Πώς τα πηγαίνεις με τον στόχο ή τη δυσκολία που μου είχες αναφέρει;

4.Πού αφιερώνεις τον χρόνο και την ενέργειά σου αυτές τις μέρες;

5.Τι ανυπομονείς να κάνεις σήμερα/αυτή την εβδομάδα;

6.Πώς πάνε τα πράγματα με τον/την … (κάποιο σημαντικό πρόσωπο);

7.Έχεις κάποια σημαντική αλλαγή στη δουλειά ή στη ζωή σου;



