Αυτό το green flag δείχνει πόσο επιτυχημένη είναι η σχέση, σύμφωνα με ψυχολόγο

Αυτό ξεχωρίζει τα ζευγάρια που απλώς συνυπάρχουν από εκείνα που γίνονται διαρκώς πιο κοντά

Ζούμε σε μια εποχή όπου βομβαρδιζόμαστε από παντού με συμβουλές για σχέσεις, που όμως σπάνια αποτυπώνουν την πραγματική πολυπλοκότητα του τι κάνει μια σχέση να αντέχει και να εξελίσσεται. Η Baya Voce, σύμβουλος ζευγαριών με περισσότερα από δέκα χρόνια εμπειρίας, έχει παρατηρήσει ότι ένα από τα πιο υποτιμημένα -αλλά εξαιρετικά σημαντικά- στοιχεία μιας υγιούς σχέσης είναι η «αμοιβαία επιρροή».

Ο όρος, που εισήχθη από τους ψυχολόγους John και Julie Gottman, περιγράφει την προθυμία να επιτρέπεις στις ανάγκες, τις ευαισθησίες και τις οπτικές τουσυντρόφου σου να σε επηρεάζουν, ακόμη και να σε αλλάζουν σε επίπεδο συμπεριφοράς. Η αμοιβαία επιρροή συνήθως αποκαλύπτεται στις στιγμές έντασης ή διαφωνίας, όχι όταν όλα κυλούν ομαλά. Στην αρχή μιας σχέσης, άλλωστε, οι περισσότεροι παρουσιάζουν την καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους, γεγονός που κάνει αυτό το green flag δύσκολο να εντοπιστεί από νωρίς.

Πώς εκδηλώνεται η αμοιβαία επιρροή

Μελέτη του 2020, στην οποία συμμετείχαν περίπου 320 ζευγάρια, έδειξε ότι όταν και οι δύο σύντροφοι νιώθουν πως η φωνή τους έχει πραγματική βαρύτητα και μπορεί όντως να επηρεάσει τον άλλον, η σχέση παραμένει ποιοτική και η συναισθηματική ασφάλεια δυναμώνει σταθερά με το πέρασμα του χρόνου. Αντίθετα, εκεί όπου αυτό το στοιχείο απουσίαζε, οι σχέσεις άρχιζαν να φθίνουν: η ανασφάλεια αυξανόταν και η ικανοποίηση μειωνόταν.

Όταν υπάρχει αμοιβαία επιρροή, οι σχέσεις γίνονται όχι μόνο πιο δίκαιες, αλλά και πιο σταθερές και τρυφερές. Οι άνθρωποι νιώθουν λιγότερο φόβο για τη δέσμευση του συντρόφου τους και οι μικρές διαφωνίες δεν εξελίσσονται σε χρόνιες συγκρούσεις.

Ένα παράδειγμα αμοιβαίες επιρροής στην καθημερινότητα, είναι όταν αναβάλλεις για λίγο ένα δικό σου project για να βοηθήσεις τον σύντροφό σου με το δικό του. Ή όταν προσαρμόζεις τον τρόπο που μιλάς κατά τη διάρκεια ενός καυγά, όχι επειδή σε υποχρεώνει, αλλά επειδή θέλεις να νιώσει περισσότερη ασφάλεια.

Σε καμία περίπτωση η αμοιβαία επιρροή δεν σημαίνει να απαρνείσαι τον εαυτό σου. Σημαίνει να διατηρείς τις αξίες σου, ενώ παράλληλα κάνεις χώρο για τις ανάγκες του συντρόφου σου, ακόμη και όταν διαφωνείτε. Είναι ο τρόπος με τον οποίο χτίζεται μια κοινή ζωή όπου και οι δύο έχετε λόγο.

Πώς μπορείς να την καλλιεργήσεις στη σχέση σου

Κάθε εβδομάδα, κάνε συνειδητά μία μικρή παραχώρηση που ξέρεις ότι έχει σημασία για εκείνον. Μπορεί να αφορά μια δική σου συνήθεια ή μια δική τουπροτίμηση. Με αυτόν τον τρόπο δείχνεις ότι τον λαμβάνεις πραγματικά υπόψη. Αυτές οι μικρές χειρονομίες μπορεί να μοιάζουν ασήμαντες, αλλά σταδιακά χτίζουν την αίσθηση ότι ο άλλος σε λαμβάνει υπόψη, σε συμπεριλαμβάνει, σε ακούει. Κι αυτός είναι ο πυρήνας της πραγματικής οικειότητας, το στοιχείο που ξεχωρίζει τα ζευγάρια που απλώς συνυπάρχουν από εκείνα που γίνονται διαρκώς πιο κοντά.