10 φράσεις που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι με κρυφές ανασφάλειες, χωρίς να το καταλαβαίνουν

Οι ψυχολόγοι γνωρίζουν εδώ και καιρό ότι και οι λέξεις που επιλέγουν οι άνθρωποι, αποκαλύπτουν μοτίβα στην αίσθηση της ταυτότητας, στη συναισθηματική ρύθμιση και στην αυτοεκτίμησή τους

Οι περισσότεροι άνθρωποι που κρύβουν ανασφάλειες δεν κυκλοφορούν «διαλαλώντας» την αμφιβολία τους. Δυστυχώς, πολλές φορές οι ανασφαλείς άνθρωποι είναι τόσο ικανοί, αστείοι ή ακόμα και εξωστρεφείς, αλλά η αυτοπεποίθησή τους πολύ χαμηλή. Ακόμα κι αν δεν φαίνεται. Γιατί, η κρυφή ανασφάλεια είναι λεπτή — διαρρέει όχι μέσα από ενέργειες, αλλά μέσα από τη «γλώσσα» του σώματός μας και τις φράσεις μας.

Οι ψυχολόγοι γνωρίζουν εδώ και καιρό ότι και οι λέξεις που επιλέγουν οι άνθρωποι, αποκαλύπτουν μοτίβα στην αίσθηση της ταυτότητας, στη συναισθηματική ρύθμιση και στην αυτοεκτίμησή τους. Και μόλις μάθεις τι να ακούς και να προσέχεις, θα αρχίσεις να παρατηρείς ότι ορισμένες φράσεις που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι στην καθημερινή τους κουβέντα, αποτελούν στην πραγματικότητα σιωπηλά σήματα βαθύτερης ανασφάλειας.

10 καθημερινές φράσεις που συχνά προδίδουν κρυμμένες ανασφάλειες

«Μάλλον το παρασκέφτομαι, αλλά…»

Άτομα που παλεύουν με εσωτερική ανασφάλεια συχνά ζητούν συγγνώμη για τις σκέψεις τους πριν καν τις εκφράσουν. Αυτή η φράση είναι μια προληπτική αποποίηση ευθύνης — ένας τρόπος να μετριάσουν την πιθανότητα να κριθούν. Είναι μια λεπτή έκκληση για επιβεβαίωση.

«Βγάζει νόημα αυτό;»

Δεν είναι κακό να ελέγχει κανείς για σαφήνεια. Όμως, τα άτομα με κρυφή ανασφάλεια το ρωτούν πιο συχνά από όσο χρειάζεται — ακόμα κι όταν έχουν εξηγήσει τον εαυτό τους άψογα. Κάτω από τη φράση κρύβεται ένας ανείπωτος φόβος. Είναι μια αυτόματη αμφιβολία για τη δική τους ευφυΐα, τυλιγμένη σε ευγένεια.

«Δεν ήταν τίποτα, αλήθεια»

Όταν ανασφαλή άτομα κάνουν κάτι καλό, εντυπωσιακό ή αξιόλογο, τείνουν να το υποβαθμίζουν αμέσως. Η υποτίμηση του εαυτού τους είναι η προεπιλεγμένη τους αντίδραση. Ψυχολογικά, αυτό αποκαλύπτει δυσφορία με τον έπαινο και έναν βαθύ φόβο να θεωρηθούν ότι προσπαθούν πολύ ή ότι ζητούν την προσοχή.

«Δεν θέλω να ενοχλήσω, αλλά…»

Αυτή η φράση προέρχεται συχνά από άτομα που έχουν μάθει να πιστεύουν ότι οι ανάγκες τους είναι βάρος. Έμαθαν νωρίς να συρρικνώνουν τα αιτήματά τους και να περπατούν στις μύτες των ποδιών τους συναισθηματικά. Ακόμη και απλά πράγματα — το να ζητήσουν βοήθεια, διευκρίνιση ή χρόνο — προκαλούν άγχος. Η φράση είναι ανασφάλεια μεταμφιεσμένη σε ευγένεια.

«Είμαι καλά» (Όταν προφανώς δεν είναι)

Αυτός είναι ένας από τους πιο κλασικούς δείκτες ανασφάλειας. Τα άτομα με κρυφές ανασφάλειες φοβούνται να γίνουν ευάλωτα, φοβούνται να επιβαρύνουν τους άλλους ή φοβούνται να φανούν αδύναμα. Έτσι, αποσυνδέονται, εκτρέπουν ή κλείνονται — συνήθως πίσω από την ασφάλεια ενός απλού «Είμαι καλά».

«Συγγνώμη — δικό μου λάθος» (Ακόμα κι όταν δεν φταίνε)

Το να ζητάς συγγνώμη είναι υγιές. Αλλά, όχι σε υπερβολικό βαθμό. Τα άτομα με εσωτερική ανασφάλεια συχνά λένε «συγγνώμη» αντανακλαστικά. Ζητούν συγγνώμη για πράγματα που δεν έκαναν, για πράγματα που δεν ενδιαφέρουν κανέναν, ή για πράγματα που είναι εντελώς εκτός του ελέγχου τους.Είναι ανασφάλεια που κρύβεται κάτω από μια μάσκα ταπεινότητας.

«Δεν με πειράζει — ό,τι βολεύει εσένα»

Η ευελιξία είναι καλή. Η πλήρης υποταγή δεν είναι. Άτομα που στερούνται αυτοπεποίθησης συχνά καταπνίγουν τις προτιμήσεις τους για να αποφύγουν την κρίση ή την απόρριψη. Έτσι, υιοθετούν ό,τι θέλουν οι άλλοι. Αυτή η φράση μπορεί να αποκαλύψει ανασφάλειες σχετικά με τη διεκδίκηση του εαυτού τους. Φοβούνται ότι εκφράζοντας μια προτίμηση, διακινδυνεύουν το να υπάρξει σύγκρουση, απογοήτευση ή αποκλεισμός.

«Απλώς στάθηκα τυχερός»

Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα σημάδια κρυφής ανασφάλειας - η δυσκολία να αποδεχτούν τα επιτεύγματά τους. Ακόμα και όταν κάποιος εργάζεται σκληρά, εφαρμόζει δεξιότητες ή αξίζει αναγνώριση, εκτρέπει τον έπαινο αποδίδοντας την επιτυχία στην τύχη ή στο συγχρονισμό. Είναι ευκολότερο γι’ αυτούς να αποδώσουν τα εύσημα στην τύχη παρά να ρισκάρουν κάποιος να σκεφτεί ότι πιστεύουν πως είναι ταλαντούχοι ή άξιοι.

«Δεν θέλω να κάνω την κατάσταση περίεργη, αλλά…»

Η κρυφή ανασφάλεια συχνά εκδηλώνεται ως προληπτικό κοινωνικό άγχος. Αυτή η φράση σηματοδοτεί ότι κάποιος είναι υπερ-ευαίσθητος στις αντιδράσεις των άλλων. Έτσι, «μαλακώνει» τις δηλώσεις τους με αποποιήσεις. Είναι ένα λεπτό σημάδι κάποιου που έχει μάθει να παρακολουθεί τη συναισθηματική κατάσταση ενός δωματίου.

«Δεν είμαι καλός σε αυτό, αλλά θα προσπαθήσω»

Αυτή η φράση συχνά ακούγεται ταπεινή, αλλά κρύβει μια βαθύτερη ανασφάλεια σχετικά με την ικανότητα. Τα άτομα που το λένε αυτό, προσπαθούν να μειώσουν τις προσδοκίες πριν καν ξεκινήσουν. Φοβούνται να φανούν ανίκανοι ή να κριθούν, γι’ αυτό «μαλακώνουν το έδαφος». Είναι μια σιωπηλή μορφή αυτοπροστασίας.

