Χριστούγεννα στη Βαμβακού: Η Ελένη Μάμη ξέρει γιατί αξίζει οι γιορτές να σε βρουν σε αυτό το μικρό ορεινό χωριό

«Η μαγεία, η εκπαίδευση, το παιχνίδι, η παράδοση και η φύση συνυπάρχουν αρμονικά». Η Ελένη Μάμη, Υπεύθυνη Επικοινωνίας της Vamvakou Revival (με την υποστήριξη του ΙΣΝ), εξηγεί γιατί άφησε την Αθήνα και πώς χτίζεται το χωριό-πρότυπο στη Λακωνία

Η Βαμβακού Λακωνίας –ένα γραφικό ορεινό χωριό φωλιασμένο στον Πάρνωνα, σε υψόμετρο 950 μέτρων– αποτελεί πλέον παράδειγμα προς μίμηση για την αναβίωση και τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής επαρχίας. Το 2018 ιδρύθηκε η Vamvakou Revival από μια ομάδα νέων με καταγωγή από το χωριό, με απώτερο στόχο να ξαναχτυπήσει το κουδούνι του σχολείου και να επιστρέψουν μόνιμοι κάτοικοι. Το εγχείρημα υλοποιείται με την ηθική και οικονομική υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Αυτή την περίοδο, η Βαμβακού μεταμορφώνεται σε έναν μαγικό προορισμό: το Vamvakou Santa School ζωντανεύει το χωριό με εορταστικές δράσεις.

Μιλήσαμε με την Ελένη Μάμη, η οποία κατέχει εντυπωσιακό βιογραφικό στον χώρο του Marketing και της Επικοινωνίας, έχοντας σπουδάσει και εργαστεί στην Αθήνα. Ως μέλος της Διοικούσας Επιτροπής και υπεύθυνη επικοινωνίας και μάρκετινγκ της πρωτοβουλίας, η ίδια πήρε τη μεγάλη απόφαση να αφήσει την πρωτεύουσα και να αφοσιωθεί στην αναβίωση της γενέτειράς της. Σήμερα, μιλάει στο JennyGr για το προσωπικό της στοίχημα, την αλλαγή στην καθημερινότητα και το όραμα για το μέλλον του τόπου.

Από την Αθήνα στην Ορεινή Λακωνία - Η μεγάλη απόφαση

Η απόφαση της Ελένης Μάμη να αφήσει την Αθήνα και να αφοσιωθεί στο ορεινό χωριό δεν ήταν εύκολη, αλλά ήταν μία βαθύτερη ανάγκη. Όπως εξηγεί, το εγχείρημα Αναβίωσης της Βαμβακούς ήταν και παραμένει μία μεγάλη πρόκληση, μία ευκαιρία να δημιουργήσει πράγματα από το μηδέν, να δοκιμάσει τις αντοχές της και να συνεισφέρει σε μία μικρή κοινωνία.

«Στα έξι χρόνια που βρίσκομαι στη Βαμβακού, έχω επιτύχει και βιώσει περισσότερα απ’ όσα θα μου προσέφερε μια δεκαετία στην Αθήνα.»

Παράλληλα, τονίζει τη σημασία της στήριξης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), χαρακτηρίζοντας τη βοήθεια «ανεκτίμητη» και τη δυνατότητα συνεργασίας με την ομάδα του ΙΣΝ ως επαγγελματικό εφόδιο που δεν θα μπορούσε να αποκτηθεί αλλιώς.

Η «αλλαγή» είναι η ίδια η καθημερινότητά της: «Από τη βουή της πόλης στην ηρεμία της φύσης. Η ζωή εδώ σε συνδέει άμεσα και ουσιαστικά με το περιβάλλον και τους ανθρώπους». Όπως περιγράφει, το γραφείο απέχει μόλις πέντε λεπτά από το σπίτι και, μόλις τελειώνει η απαιτητική μέρα, αντί για την κίνηση, «βγαίνεις έξω, αναπνέεις φρέσκο αέρα, ακούς τα πουλιά και το θρόισμα των φύλλων και χαζεύεις το ηλιοβασίλεμα». Η «δημιουργία» είναι κάθε στιγμή του project, αφού η ομάδα χτίζει από την αρχή «έναν προορισμό, ένα χωριό που μπορείς να ζήσεις και να φτιάξεις το μέλλον σου».

Η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν ο «επαναπροσδιορισμός της καθημερινότητας», καθώς από τη ζωή στην πόλη βρέθηκε σε ένα ορεινό χωριό όπου «κάθε μέρα χρειάζεται προγραμματισμό ή την εφευρετικότητα να βρίσκεις λύσεις επί τόπου». Η πιο ευχάριστη ανταμοιβή, ωστόσο, είναι η αίσθηση ότι η δουλειά της αφήνει χειροπιαστό θετικό αντίκτυπο.

«Να βλέπεις τη Βαμβακού να γίνεται γνωστή, να γεμίζει με κόσμο, να υπάρχουν παιδιά εδώ και στις γύρω περιοχές και να μιλάμε με νέους που θέλουν να «χτίσουν» στο χωρίο τη ζωή τους, είναι μία εμπειρία ανεκτίμητη.»

Vamvakou Revival

Vamvakou Santa School: Το Μάρκετινγκ της αλήθειας και η εορταστική μεταμόρφωση

Η Ελένη Μάμη εξηγεί ότι, παρότι το υπόβαθρό της στο Μάρκετινγκ προσφέρει συγκεκριμένο τρόπο σκέψης, η Βαμβακού δεν είναι απλώς ένα προϊόν, αλλά «εμπειρία, διαδρομή, συναισθήματα. Το project αφορά ανθρώπους, ζωές και μέλλον». Η πρόκληση είναι να μεταφραστούν όλα αυτά σε εικόνες και ενέργειες που προσεγγίζουν διαφορετικά κοινά, τονίζοντας ότι «το να προωθείς ένα χωριό δεν είναι θέμα απλής διαφήμισης· είναι θέμα αλήθειας και συνέπειας».

Αναφερόμενη στις εορταστικές δράσεις, η κ. Μάμη τονίζει ότι το Vamvakou Santa School είναι μία ολοκληρωμένη θεματική εμπειρία και όχι απλώς ένα χριστουγεννιάτικο πάρκο. Για δεύτερη χρονιά, το σχολείο μετατρέπεται στο μαγικό εργαστήρι του Άγιου Βασίλη, όπου μικροί και μεγάλοι εξερευνούν έναν κόσμο δραστηριοτήτων. Το πρόγραμμα είναι πλούσιο, συνδυάζοντας σύγχρονες ατραξιόν (Carousel, Bungee Trampoline, Roller Skating) με δημιουργική απασχόληση (αφηγήσεις παραμυθιών, θέατρο, κατασκευές, μαγειρική).

Η κ. Μάμη εξηγεί ότι η μαγεία, η εκπαίδευση, το παιχνίδι, η παράδοση και η φύση συνυπάρχουν αρμονικά: «Πιστεύουμε ότι το παιχνίδι και η δημιουργική απασχόληση δεν είναι αντίθετα της μάθησης, αλλά μία πιο ελεύθερη μορφή της». Κάθε δραστηριότητα σέβεται τον χώρο, το τοπίο και τους ανθρώπους που ζουν εδώ.

«Προσπαθούμε να συνδυάζουμε δραστηριότητες που προσφέρουν γνώσεις διεγείρουν τη φαντασία και καλλιεργούν τις ικανότητες των παιδιών. Θέλουμε να φύγουν χαρούμενα, πλούσια σε εμπειρίες και με την επιθυμία να επιστρέψουν».

Το σχολείο ως κέντρο ζωής και το όραμα της αναβίωσης

Ο ρόλος του σχολείου είναι κεντρικός για την Αναβίωση , καθώς εκεί διαμορφώνεται η επόμενη γενιά και δημιουργείται η πρώτη κοινότητα. Η Ελένη Μάμη επισημαίνει ότι το να ζωντανεύει ο χώρος «δείχνει ότι η Βαμβακού και η περιοχή έχουν μέλλον».

Ο χώρος του σχολείου φιλοξενεί σε μόνιμη βάση πληθώρα δράσεων για τα παιδιά όλο τον χρόνο, όπως προγράμματα STEAM στο V.Lab (Vamvakou Technology Lab fully powered by SNF), εκπαιδευτικά και εικαστικά εργαστήρια, θεατρικές παραστάσεις, μουσικοκινητική αγωγή, αθλητικές δραστηριότητες και παιχνίδια σύνδεσης με τη φύση, καθώς και δραστηριότητες messy και clay play, που ενισχύουν τη φαντασία και την ελευθερία των παιδιών, αξιοποιώντας τη μοναδικότητα του χωριού.

Η Ελένη Μάμη τονίζει ότι η συμβολή του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) είναι κάτι πολύ περισσότερο από οικονομική στήριξη.

«Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) δεν στηρίζει μόνο οικονομικά την προσπάθειά μας. Από το 2017, όταν μοιραστήκαμε το όραμά μας με τον πρόεδρο, κύριο Ανδρέα Δρακόπουλο, και την ομάδα του, προχωράμε μαζί σε αυτό το ταξίδι, κάνοντάς το αναπόσπαστο μέρος του εγχειρήματός μας.»

Η συμβολή του ΙΣΝ, όπως εξηγεί, είναι πολυεπίπεδη και πολύτιμη, με την ομάδα της Vamvakou Revival να το νιώθει «σαν οικογένεια» μετά από οκτώ χρόνια συνεργασίας. «Το όνειρο για μία αναγεννημένη Βαμβακού ζωντανεύει μέσα από αυτή τη συνεργασία και μας διδάσκει πως όταν υπάρχει όραμα, αφοσίωση, αγάπη για τη διαδικασία και μια «ανθρώπινη αλυσίδα» που συνεργάζεται για έναν κοινό σκοπό, όλα είναι εφικτά. Η πορεία μας δίπλα στους ανθρώπους του ΙΣΝ είναι για εμάς ένα «μεγάλο σχολείο», και αισθανόμαστε βαθιά ευγνώμονες και ευλογημένοι».

Η κοινότητα ως καρδιά της αναβίωσης

Η Vamvakou Revival διασφαλίζει ότι η «αναβίωση» του χωριού είναι συμπεριληπτική και αφορά τους μόνιμους κατοίκους.

«Η «καρδιά» της Αναβίωσης της Βαμβακούς είναι η ίδια η κοινότητα — μόνιμοι κάτοικοι, άτομα που επέστρεψαν, όσοι κατάγονται από εδώ και όσοι εργάζονται για τον τόπο. Στο επίκεντρο της στρατηγικής μας βρίσκονται οι άνθρωποι και η διευκόλυνση της καθημερινότητάς τους.»

Για αυτόν τον λόγο υλοποιούνται δράσεις που τους περιλαμβάνουν ενεργά, όπως γαστρονομικά εργαστήρια με τον Γυναικείο Συνεταιρισμό «Βαμβακιά», προγράμματα με τοπικούς συνεργάτες, ενίσχυση των τοπικών παραγωγών και το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, εξασφαλίζοντας ότι η «αναβίωση» αφορά όλη την κοινότητα.

Κλείνοντας, το επόμενο μεγάλο στοίχημα για την Vamvakou Revival μετά το τέλος των γιορτών είναι, σύμφωνα με την Ελένη Μάμη, να διασφαλιστεί ότι η Βαμβακού θα συνεχίσει να ζει, να δημιουργεί και να εμπνέει για πολλά χρόνια.

«Παρά τις προκλήσεις, προχωράμε έχοντας αρωγό το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και ενισχύοντας το δίκτυο υποστηρικτών μας. Στρατηγικοί στόχοι της ομάδας παραμένουν όλα όσα προαναφέραμε, ένα χωριό με δυναμική και συνεχή εξέλιξη.»

Το προσωπικό της όραμα για το μέλλον του χωριού, όπως δηλώνει, συνδέεται πλήρως με αυτό της ομάδας.

Πληροφορίες για το Vamvakou Santa School

Για όσους επιθυμούν να ζήσουν την ολοκληρωμένη θεματική εμπειρία του Vamvakou Santa School, οι εορταστικές δράσεις πραγματοποιούνται στο Σχολείο της Βαμβακούς και στην ευρύτερη περιοχή του χωριού.

Το πρόγραμμα είναι μεγάλης διάρκειας, εκτείνεται από τα τέλη Νοεμβρίου έως τις αρχές Ιανουαρίου, και περιλαμβάνει πλήθος δραστηριοτήτων, όπως Παγοδρόμιο, Bungee Trampoline, Roller Skating, καθώς και δημιουργική απασχόληση (π.χ. Messy Play, Clay Play, STEAM).