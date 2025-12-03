Τα καλσόν που θα βλέπουμε παντού αυτόν τον χειμώνα – Από τα τολμηρά χρώματα στις ρομαντικές δαντέλες
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
3 Δεκεμβρίου 2025
Τα καλσόν επιστρέφουν δυναμικά, πιο παιχνιδιάρικα, πιο statement και με περισσότερες επιλογές από ποτέ, φέρνοντας μια επανάσταση στο winter dressing, και όχι άδικα. Είτε μιλάμε για τα κλασικά sheer που χαρίζουν κομψότητα είτε για τα μοδάτα λευκά και τα δαντελένια, κάθε ένα δίνει το δικό του χαρακτήρα ακόμη και στο πιο basic σύνολο.
Τα καλσόν που θα δώσουν σε κάθε χειμερινό σου outfit φινέτσα και στιλ
Οι τάσεις που βλέπουμε παντού φέτος είναι τα sheer καλσόν, τα οποία παραμένουν αδιαμφισβήτητα τα πιο κλασικά και ευέλικτα. Χαρίζουν αμέσως λάμψη ενώ μεταμορφώνουν ακόμα και ένα απλό μάλλινο φόρεμα.
Από την άλλη εκείνα με τις floral λεπτομέρειες ή τα ανάγλυφα μοτίβα επιστρέφουν δυναμικά προσφέροντας υφή και ενδιαφέρον σε outfit που κατά τα άλλα είναι minimal. Είναι statement, αλλά με διακριτικό τρόπο, υμνώντας τις αντιθέσεις.
Από το λευκό στα χρωματιστά
Τα λευκά καλσόν επίσης αποτελούν τη πιο καθαρή, runway επιλογή καθώς χαρίζουν ultra-fresh αίσθηση ενώ οι πιο στιλάτες γυναίκες επιλέγουν επίσης αυτή τη σεζόν τα χρωματιστά καλσόν. Από το βαθύ κόκκινο μέχρι το μπλε και το φούξια, αυτή η τάση μπορεί να μεταμορφώσει εντελώς ακόμη και ένα basic σύνολο.
Για πιο ροκ αλλά πάντα ρομαντικό αποτέλεσμα, η κλασική δαντέλα είναι πάντα επίκαιρη και στιλάτη. Τα lace tights προσθέτουν ένα ρομαντικό αέρα που ταιριάζει απίστευτα σε βραδινά looks ενώ δίνουν υφή και βάθος, χωρίς να επισκιάζουν όμως το σύνολο.
Και τέλος, η λευκή δαντέλα, το πιο απρόσμενο trend του χειμώνα. Αν τα λευκά καλσόν σου φαίνονται τολμηρά, τα λευκά δαντελένια ξεπερνούν κατά πολύ κάθε προσδοκία. Αναπάντεχα chic, δίνουν high-fashion αέρα σε ακόμη και τα πιο cosy χειμωνιάτικα outfits.
