Στην ίδια λογική με την Electric grandpa αισθητική, έτσι και το granny style έρχεται να δώσει σε κάθε εμφάνιση τύπο, χαρακτήρα και νοσταλγία.

Εμπνευσμένη από την ανεπιτήδευτη αισθητική της γιαγιάς, το granny chic στιλ έχει επανέλθει επαναπροσδιορισμένο και έχει γίνει κάτι σαν εμμονή για τις γυναίκες, ιδίως στα social media.



Για παράδειγμα, στο TikTok και στο Instagram τα hashtags αφιερωμένα σε αυτήν την αισθητική όπως το #grannystyle και το #vintagefloral, συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές και όπως καταλαβαίνεις από τα συμφραζόμενα, η αισθητική αυτή υμνεί τα μοτίβα όπως το φλοράλ, το μπροκάρ, ενώ τα χρώματα από πιο θαμπά σε πιο έντονα έχουν φυσικά την τιμητική τους.

Granny style: Η νοσταλγική τάση επιστρέφει στη μόδα και φέρνει το φλοράλ και το μπροκάρ σε πρώτο πλάνο

Και αν αναρωτιέσαι γιατί το Granny Style έχει εμπνεύσει τόσο τους σχεδιαστές (είδαμε το στιλ στις πασαρέλες των οίκων Louis Vuitton, Prada, Miu Miu) δεν είναι μόνο τα παιχνιδιάρικα στοιχεία που κάνει το στιλ τόσο θελκτικό, αλλά πρόκειται για μια άτυπη επιστροφή στους πιο χαλαρούς ρυθμούς, μια επιθυμία για αυθεντικότητα σε μια σύγχρονη εποχή που κινείται με ιλιγγιώδη ρυθμούς.

Getty Images

Η γοητεία του Granny Style έγκειται ακριβώς στο ότι μοιάζει με ένα άλμα προς τα πίσω, αλλά στην πραγματικότητα είναι σαν ένα βήμα μπροστά. Η αισθητική της γιαγιάς ενώνει με τον δικό της μοναδικό τρόπο διαφορετικές γενιές, με μια δόση ειρωνείας και μελαγχολίας, δεν φοβάται να «εκτεθεί» με ακάλυπτες ραφές ή ξεθωριασμένα χρώματα, είναι αυθεντική και υμνεί την ελευθερία.

Οι οίκοι υψηλής ραπτικής στις πασαρέλες τους για τις συλλογές Φθινόπωρο/ Χειμώνας 2025 -26 πάντως έκαναν ξεκάθαρη την στάση τους απέναντι στην αισθητική της γιαγιάς και το στιλ αυτό. Οίκοι όπως μεταξύ άλλων Miu Miu, Dior, Valentino και Chloe, επαναπροσδιόρισαν το στιλ της γιαγιάς και το έφεραν στο σήμερα με έναν άκρως κομψό και νοσταλγικό τρόπο.

Αν θέλεις λοιπόν να υιοθετήσεις την τάση μπορείς να ρίξεις μια ματιά στις συλλογές των οίκων υψηλής ραπτικής. Θα δεις πως, τα ταπισερί prints, οι μίντι φούστες και τα oversized χειροποίητα πλεκτά πουλόβερ, όχι μόνο κυριαρχούν αλλά αφηγούνται και ιστορίες, που αφήνουν ένα άρωμα αναμνήσεων.