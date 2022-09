Thinking traps: Τι είναι, πώς σε παρασύρουν και πώς να απαλλαγείς από αυτά

Οι πιο συχνές γνωσιακές προκαταλήψεις, που δεν στηρίζονται σε αποδείξεις αλλά σε αυθαίρετα συμπεράσματα, είναι τρεις και καλό είναι να τις αναγνωρίζουμε για να μπορούμε να τις αποφύγουμε

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι αρκετά tricky και μπορεί να μας οδηγήσει σε λανθασμένες σκέψεις και συμπεράσματα. Σε αυτές ακριβώς τις γνωσιακές προκαταλήψεις, αναφέρεται η ψυχολόγος του πανεπιστημίου του Yale, Woo-kyoung Ahn στο νέο της βιβλίο Thinking 101: How to Reason Better to Live Better προκειμένου να δείξει πόσο πολύ μπορούν διάφορες προκαταλήψεις να μας επηρεάσουν και να διαμορφώσουν διαφορετικά την κρίση μας.

Τα λεγόμενα thinking errors είναι παντού γύρω μας και είναι πολύ εύκολο να πέσουμε στην παγίδα τους. Ωστόσο είναι πολλά αυτά που μπορούμε να κάνουμε για να τα διορθώσουμε και να μην παρασυρθούμε.

Οι πιο συχνές γνωσιακές προκαταλήψεις, που δεν στηρίζονται σε αποδείξεις αλλά σε αυθαίρετα συμπεράσματα, είναι τρεις, σύμφωνα με την ίδια, και καλό είναι να τις αναγνωρίζουμε για να μπορούμε να τις αποφύγουμε:

Υπερεκτιμούμε τις ικανότητές μας

Η τάση μας να έχουμε υπερβολική αυτοπεποίθηση για τις ικανότητές μας χωρίς επαρκή δεδομένα, μας κάνει να μην προσπαθούμε πολύ για κάτι. Προετοιμαζόμαστε ανεπαρκώς ή αρχίζουμε και υποτιμάμε δραματικά τον χρόνο που χρειαζόμαστε για την υλοποίηση για παράδειγμα, ενός project. Μπορείτε να σταματήσετε να εγκλωβίζεστε, πέφτοντας σε αυτήν παγίδα, με το να λαμβάνετε αρκετές πληροφορίες για κάτι προτού το ξεκινήσετε.

Μιλήστε με κάποιον που έχει δοκιμάσει ήδη αυτό, με το οποίο πάτε να πειραματιστείτε για πρώτη φορά, και αναγνωρίστε τα βασικά εμπόδια, κάνοντας μικρές προσπάθειες που θα σας αποδεσμεύσουν από την αντίληψη ότι όλα γίνονται χωρίς κανέναν κόπο.

Εστιάζουμε μόνο στα αρνητικά

Σε αυτή την περίπτωση, ο εγκέφαλός μας τείνει να σκέφτεται μόνο αρνητικά χωρίς να εστιάζει σε τίποτα θετικό. Οι αρνητικές προκαταλήψεις μπορούν να αποβούν εξαιρετικά καταστροφικές και επικίνδυνες γιατί μπορεί να μας οδηγήσουν να πάρουμε λάθος αποφάσεις. Όλο αυτό μπορούμε να το ξεπεράσουμε, εστιάζοντας πρώτα στα θετικά. Τα αρνητικά θα εξακολουθούν να υπάρχουν αλλά η διατύπωση και μόνο, θα έχει βοηθήσει πολύ αφού θα έχει θετικό πρόσημο.

Αποδεχόμαστε μόνο ό,τι ταιριάζει στην κοσμοθεωρία μας

Δεχόμαστε μόνο ως πληροφορία οτιδήποτε κολλάει με την κοσμοθεωρία μας και τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Αν κάτι εναντιώνεται στις πεποιθήσεις μας, το απορρίπτουμε. Με λίγα λόγια, αν λαμβάνουμε κάτι ως δεδομένο (παρόλο που δεν είναι), το μυαλό μας θα εφεύρει στοιχεία και πληροφορίες για να στηρίξει τη θέση του. Για να ξεπεράσουμε αυτή την προκατάληψη, πρέπει να εξετάζουμε όλα τα δεδομένα και τις πιθανές εξηγήσεις πριν καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα.