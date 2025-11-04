6 μεγάλες τάσεις διακόσμησης για τα Χριστούγεννα 2025 που θα λάμψουν φέτος τις γιορτές

Οι interior designers μας έχουν δώσει μια πρώτη «ματιά» για τις τάσεις που πρέπει να περιμένουμε. (it’s tiiimeee!)

Η Μαράια Κάρεϊ έδωσε το σύνθημά της για την έναρξη των Χριστουγέννων, οπότε ποιοι είμαστε εμείς για να πούμε το αντίθετο; Ναι, μπορεί ακόμα να απέχουμε σχεδόν 2 μήνες από τη λαμπερή περίοδο, αλλά ήδη οι interior designers μας έχουν δώσει μια πρώτη «ματιά» για τις τάσεις που πρέπει να περιμένουμε.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η «πρόκληση» για την ανανέωση του χώρο μας είναι γλυκιά: Πώς θα ανανεώσουμε τη διακόσμησή μας, τιμώντας τις παραδόσεις αλλά και «αγκαλιάζοντας» νέες, φρέσκες ιδέες; Το 2025, η απάντηση δεν κρύβεται σε έναν, αλλά σε πολλούς συναρπαστικούς «δρόμους». Από εκθαμβωτικά στολίδια μέχρι μοναδικές ιδέες styling, υπάρχουν μερικές τάσεις αυτά τα Χριστούγεννα που πρέπει να προσέξουμε.

Τι να περιμένεις στην εορταστική διακόσμηση, λοιπόν; Ακολουθεί μια «ματιά» στις τάσεις διακόσμησης που θα κυριαρχήσουν την επόμενη περίοδο.

Χριστούγεννα εμπνευσμένα από το φθινόπωρο

Η φθινοπωρινή αισθητική αφήνει το στίγμα της στη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση. Αυτή η ζεστή, υβριδική τάση (cosy crossover) κερδίζει αθόρυβα έδαφος τα τελευταία χρόνια, ωθούμενη από τον αυξανόμενο ενθουσιασμό μας να στολίζουμε νωρίτερα από ποτέ. Αγκαλιάζοντας τη μετάβαση μεταξύ Halloween και Χριστουγέννων, μπορείς να ακολουθήσεις μια διακόσμηση που συνδυάζει τη ζεστασιά και τον πλούτο του φθινοπώρου με μια διακριτική δόση εορταστικής λάμψης. Το αποτέλεσμα; Μια πολυεπίπεδη προσέγγιση εποχιακής διακόσμησης με μεγαλύτερη διάρκεια, που ταιριάζει απόλυτα από τον Οκτώβριο μέχρι και τον Δεκέμβριο. Η φθινοπωρινή αισθητική βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ρουστίκ και δασικά θέματα, γι' αυτό μπορείς να «αγκαλιάσεις» υφασμάτινα μανιτάρια και κολοκύθες, καθώς και κρεμαστά στολίδια ζώων, από κουκουβάγιες μέχρι αλεπούδες.

Φιόγκοι, αλλά ριγέ

Οι φιόγκοι επέστρεψαν — και είναι μεγαλύτεροι, πιο τολμηροί και πιο ριγέ από ποτέ. Για τα Χριστούγεννα του 2025, οι κορδέλες κάνουν μια σοβαρή δήλωση στιλ, και η ταπεινή ρίγα κλέβει την παράσταση. Είτε δεμένοι σε δέντρα, είτε κρεμασμένοι σε σκάλες, είτε στολίζοντας καρέκλες τραπεζαρίας, το παν είναι η μαξιμαλιστική γοητεία με μια νοσταλγική πινελιά. Με τη μανία των φιόγκων να συνεχίζεται, φέτος μπορείς να σκεφτείς πέρα από το δέντρο: Δημιούργησε τους δικούς σου oversized φιόγκους από υφάσματα ή κορδέλες που σου έχουν περισσέψει και κρέμασέ τους πάνω από καθρέφτες, παράθυρα και πόρτες για ένα εντυπωσιακό look.

Τα «gourmet» στολίδια επιστρέφουν στο μενού

Τα χριστουγεννιάτικα στολίδια με θέμα το φαγητό είναι μια από τις πιο χαρούμενες φετινές τάσεις στολισμού, γιορτάζοντας τη νοσταλγία, το χιούμορ και το προσωπικό στιλ ταυτόχρονα. Δεν προκαλεί τεράστια έκπληξη, λαμβάνοντας υπόψη την άνοδο των χρωμάτων που είναι εμπνευσμένα από τρόφιμα στους εσωτερικούς χώρους. Από μπαγκέτες και κρουασάν μέχρι σταφύλια και φράουλες, αυτά τα «βρώσιμα» στολίδια αιχμαλωτίζουν την αγάπη μας για το φαγητό κατά την εορταστική περίοδο. Είτε κατασκευασμένα από γυαλί, τσόχα ή κεραμικό, τα gourmet στολίδια του 2025 κλίνουν προς το kitsch και τη δημιουργικότητα, όλα σχεδιασμένα για να προκαλέσουν συζητήσεις.

Τα oversized διακοσμητικά κλέβουν τις εντυπώσεις

Τα oversized (γιγαντιαία) διακοσμητικά κλέβουν την παράσταση φέτος. Από τεράστιες μπάλες μέχρι μεγάλα χάρτινα διακοσμητικά «κηρήθρες» και χιονονιφάδες – φέρνουν μια τολμηρή, θεατρική πινελιά στον εορταστικό στολισμό. Ποιο είναι το πλεονέκτημα; Αυτά τα κομμάτια-δήλωση (statement pieces) δημιουργούν μέγιστο αντίκτυπο σε κάθε είδους χώρο. Για μικρά σπίτια, μια κρεμαστή εγκατάσταση από γιγάντιες μπάλες μπορεί να λειτουργήσει εξαιρετικά εκεί όπου ένα συμβατικό δέντρο θα καταλάμβανε απλώς πολύ χώρο στο πάτωμα.

Η νοσταλγία είναι στη μόδα

Μια αισθητική εμπνευσμένη από το vintage πρόκειται να κυριαρχήσει αυτά τα Χριστούγεννα. Η Gisela Graham, δημιουργική διευθύντρια στο giselagraham.co.uk, σημειώνει ότι «η νοσταλγία θα είναι τεράστια τάση και πάλι» για την εορταστική περίοδο του 2025. «Καθώς πουλάμε επίσης τις σειρές μας χονδρικής σε καταστήματα σε όλη τη χώρα και πουλάμε τα Χριστούγεννα του 2025 σε αυτά από τις αρχές Ιανουαρίου, έχουμε μια πολύ καλή ιδέα για το τι θα είναι δημοφιλές, και υπήρξε τεράστια ζήτηση για οτιδήποτε νοσταλγικό», μας λέει η Gisela, η οποία είναι γνωστή για τα ξεχωριστά εποχιακά της διακοσμητικά. «Αυτή η τάση κέρδιζε έδαφος και πέρυσι, αλλά έχει γίνει τεράστια αυτήν τη σεζόν. Είμαι σίγουρη ότι έχει να κάνει πολύ με την ανάγκη μας για απόδραση όταν οι καιροί είναι δύσκολοι, και τι καλύτερος τρόπος να το κάνουμε αυτό από το να αναδημιουργήσουμε τα Χριστούγεννα της παιδικής μας ηλικίας;» Η τάση αξιοποιεί μια συνεχή στροφή προς στοιχεία εμπνευσμένα από το vintage που προκαλούν νοσταλγική γοητεία. Σκέψου κλασικά, ζεστά χρώματα και διαχρονικές λεπτομέρειες.

Η λέξη-κλειδί των Χριστουγέννων 2025; Kitschmas

Τα Χριστούγεννα έγιναν kitsch. Με το παρατσούκλι «Kitschmas» (από το Kitsch + Christmas), αυτή η απολαυστικά υπερβολική τάση είναι φτιαγμένη για μαξιμαλιστές, με παιχνιδιάρικες αποχρώσεις «ζαχαρωτού», ρετρό μοτίβα και ιριδίζοντα φινιρίσματα να κλέβουν την παράσταση. Είναι νοσταλγικό, απενοχοποιημένα τολμηρό και γεμάτο αφιλτράριστη χαρά. Διασκεδαστικό, φανταχτερό και λίγο χαοτικό, το Kitschmas είναι μια γιορτή της προσωπικότητας και της feel-good νοσταλγίας — ιδανικό για όποιον θέλει να ανεβάσει στο τέρμα την εορταστική διάθεση.

