Η τέχνη του να αντιμετωπίζεις έναν ναρκισσιστή: 9 συμπεριφορές που τον προδίδουν αμέσως

Ο ναρκισσιστής έχει μάθει να κρύβεται πίσω από λέξεις, εκφράσεις και κινήσεις, που θολώνουν - άλλοτε για πολύ και άλλοτε για λίγο - την πραγματική ταυτότητά του.

Αν ρίξεις μια ματιά γύρω σου, σίγουρα θα πέσεις πάνω σε κάποιον ναρκισσιστή. Όχι, δεν είναι η εμφάνιση, που τον προδίδει, αλλά η στάση, η συμπεριφορά και, το σημαντικότερο, οι λέξεις του. Η επικοινωνία με έναν ναρκισσιστή μπορεί να σε εξαντλήσει. Ο τρόπος που αντιμετωπίζει τον εαυτό του σε σχέση με τους ανθρώπους γύρω του, είναι δύσκολο να ερμηνευθεί.

Από την έλλειψη ενσυναίσθησης μέχρι τον εγωκεντρισμό και την υπερβολική αυτοπεποίθηση, αυτή η συναναστροφή μπορεί να αποβεί «μοιραία» για την ψυχική υγεία σου. Δεν γίνεται να αντιμετωπίσεις έναν ναρκισσιστή, αν δεν είσαι προετοιμασμένος. Η οργανωμένη σκέψη του, η πίστη στις απόψεις του και η τάση του να καμαρώνει συνεχώς για τον εαυτό σου, δεν μπαίνουν σε όρια και καλούπια.

Μπορεί να γίνει χειριστικός χωρίς καλά - καλά να το καταλάβεις. Ο τρόπος που επηρεάζει το μυαλό και τον χαρακτήρα σου είναι ύπουλος και συχνά αόρατος. Ο ναρκισσιστής ξέρει να «μπαίνει» στη ζωή σου σιγά-σιγά, να σε κάνει να αμφισβητείς τον εαυτό σου, και να σε πείθει πως εκείνος είναι το κέντρο του κόσμου σου. Για να τον αναγνωρίσεις, πρέπει να μάθεις να διαβάζεις πίσω από τις λέξεις και να παρατηρείς τις λεπτομέρειες της συμπεριφοράς του.

Οι συμπεριφορές που προδίδουν έναν ναρκισσιστή: