Η συναναστροφή με ναρκισσιστές αφήνει σημάδια. Αν χρησιμοποιείς αυτές τις 10 φράσεις στη ζωή σου, πρέπει να γνωρίζεις πως φανερώνουν ανθρώπους με ριζομένες ανασφάλειες και χαμηλή αυτοεκτίμηση.

Η επαφή και η επικοινωνία με ναρκισσιστές μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τη ζωή όσων βρίσκονται στο στενό περιβάλλον τους. Οι άνθρωποι με ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας δεν απασχολούν την ψυχολογία μόνο λόγω της ανάγκης τους για θαυμασμό, αλλά και λόγω της βαθιάς επίδρασης που έχουν στους γύρω τους.

Η δυναμική του χαρακτήρα τους, η εγωπάθεια και ο εγωκεντρισμός τους συχνά εγκλωβίζουν ψυχολογικά τα άτομα γύρω τους. Ακόμα κι αν δεν αποτελούν άμεσο στόχαστρο, είναι σχεδόν αδύνατο να μην επηρεαστούν από τη στάση και τη χειριστική συμπεριφορά τους.

Όπως τονίζουν οι ειδικοί ψυχικής υγείας, οι άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει με ναρκισσιστές γονείς, αδέρφια, φίλους ή συντρόφους συχνά υιοθετούν έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο ζωής. Σε αντίθεση με τον ναρκισσιστή που αυτοπροβάλλεται, εκείνοι κρατούν εξαιρετικά χαμηλό προφίλ, αποφεύγουν να δείχνουν τα επιτεύγματά τους, και φτάνουν μέχρι το σημείο να αδικούν τον εαυτό τους, πιστεύοντας ότι δεν αξίζουν την αναγνώριση.

Η διαρκής συναναστροφή με τον ναρκισσισμό έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη ζωή τους, κάτι που αποτυπώνεται στην καθημερινή γλώσσα τους. Οι φράσεις που χρησιμοποιούν μαρτυρούν τη στρεβλή εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους και υπογραμμίζουν την χαμηλή αυτοεκτίμηση που τους χαρακτηρίζει.

Pexels

10 φράσεις που μαρτυρούν ότι μεγάλωσες με ναρκισσιστές