Μεγαλώνοντας με ναρκισσιστές: 10 φράσεις που αποκαλύπτουν την επίδρασή τους
JTeam
30 Οκτωβρίου 2025
Η επαφή και η επικοινωνία με ναρκισσιστές μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τη ζωή όσων βρίσκονται στο στενό περιβάλλον τους. Οι άνθρωποι με ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας δεν απασχολούν την ψυχολογία μόνο λόγω της ανάγκης τους για θαυμασμό, αλλά και λόγω της βαθιάς επίδρασης που έχουν στους γύρω τους.
Η δυναμική του χαρακτήρα τους, η εγωπάθεια και ο εγωκεντρισμός τους συχνά εγκλωβίζουν ψυχολογικά τα άτομα γύρω τους. Ακόμα κι αν δεν αποτελούν άμεσο στόχαστρο, είναι σχεδόν αδύνατο να μην επηρεαστούν από τη στάση και τη χειριστική συμπεριφορά τους.
Όπως τονίζουν οι ειδικοί ψυχικής υγείας, οι άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει με ναρκισσιστές γονείς, αδέρφια, φίλους ή συντρόφους συχνά υιοθετούν έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο ζωής. Σε αντίθεση με τον ναρκισσιστή που αυτοπροβάλλεται, εκείνοι κρατούν εξαιρετικά χαμηλό προφίλ, αποφεύγουν να δείχνουν τα επιτεύγματά τους, και φτάνουν μέχρι το σημείο να αδικούν τον εαυτό τους, πιστεύοντας ότι δεν αξίζουν την αναγνώριση.
Η διαρκής συναναστροφή με τον ναρκισσισμό έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη ζωή τους, κάτι που αποτυπώνεται στην καθημερινή γλώσσα τους. Οι φράσεις που χρησιμοποιούν μαρτυρούν τη στρεβλή εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους και υπογραμμίζουν την χαμηλή αυτοεκτίμηση που τους χαρακτηρίζει.
10 φράσεις που μαρτυρούν ότι μεγάλωσες με ναρκισσιστές
- «Δεν θέλω να γίνομαι βάρος» (Η αίσθηση ότι οι ανάγκες σου είναι ενόχληση για τους άλλους).
- «Δεν είμαι αρκετά καλός για τίποτα» (Η διαρκής εσωτερική κριτική και η αίσθηση ανεπάρκειας).
- «Αν κάτι πάει λάθος, θα έχω την ευθύνη εγώ» (Η τάση να αναλαμβάνεις αυτόματα την ευθύνη και την ενοχή για τα πάντα).
- «Αξίζω αυτή την επιτυχία;» (Κλασικό δείγμα του «Συνδρόμου του Απατεώνα»).
- «Φοβάμαι να εμπιστευτώ την κρίση μου» (Αποτέλεσμα της συστηματικής αμφισβήτησης της αντίληψής σου).
- «Είμαι υπερβολικά ευαίσθητος» (Μια φράση που πιθανότατα άκουγες συχνά, με σκοπό να ακυρώσει τα συναισθήματά σου).
- «Πρέπει να είμαι τέλειος σε όλα. Μόνο τότε θα είμαι χαρούμενος» (Η πεποίθηση ότι η αγάπη και η αποδοχή κερδίζονται μόνο μέσω της τελειότητας).
- «Πάλι τα έκανα θάλασσα» (Η προσωπική ταπείνωση, μετά από μια αποτυχία).
- «Νιώθω αποτυχημένος» (Αδειάζεις τον εαυτό σου, επιτρέποντας στους άλλους να σε αμφισβητήσουν).
- «Ούτε αυτό το κατάφερα» (Ακόμα μια φορά που υποβαθμίζεις τις δυνάμεις και τις ικανότητές σου).
Ακολουθήστε το jenny.gr στο google news και μάθετε τα πάντα γύρω από τη διατροφή, τη γυμναστική, το σεξ και την ψυχική υγεία.