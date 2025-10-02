Η φράση που “αφοπλίζει” έναν ναρκισσιστή σε 10’’, σύμφωνα με ψυχολόγους

Μια απλή, ήρεμη φράση φαίνεται να έχει τη δύναμη να “τερματίσει” τα χειριστικά παιχνίδια ενός ναρκισσιστή, σύμφωνα με ειδικούς στον τομέα της ψυχολογίας.

Στις σχέσεις με άτομα που παρουσιάζουν ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά, η επικοινωνία μετατρέπεται συχνά σε πεδίο χειρισμού και ψυχολογικής φθοράς. Ο ναρκισσιστής επιδιώκει τον έλεγχο μέσα από συναισθηματικές παγίδες, μετατρέποντας την αλληλεπίδραση σε παιχνίδι εξουσίας. Σύμφωνα με ειδικούς στην ψυχολογία, μία και μόνο φράση αρκεί για να διακόψει αυτόν τον κύκλο: «Ξέρω τι κάνεις. Και δεν πιάνει πια».

Η δύναμη της συγκεκριμένης φράσης έγκειται στο γεγονός ότι δεν προκαλεί ένταση ή σύγκρουση. Αντίθετα, δείχνει μια ήρεμη επίγνωση και μια σαφή οριοθέτηση. Το «ξέρω τι κάνεις» δηλώνει πως το άτομο αναγνωρίζει τη χειριστική τακτική που εφαρμόζεται εναντίον του, είτε πρόκειται για συναισθηματικό εκβιασμό είτε για παραποίηση της πραγματικότητας. Η συνέχεια, «και δεν πιάνει πια», σηματοδοτεί την αποδέσμευση από το ψυχολογικό παιχνίδι και τη διακοπή κάθε περαιτέρω εμπλοκής.

Υπάρχει τρόπος να «κόψεις» τη φόρα σε έναν ναρκισσιστή

Η ψυχική απομάκρυνση από τη χειριστική συμπεριφορά είναι αυτό που ουσιαστικά «αφοπλίζει» τον ναρκισσιστή. Όταν δεν υπάρχει αντίδραση, όταν δεν υπάρχει ανάγκη για εξηγήσεις, δικαιολογίες ή αποδείξεις, τότε ο ναρκισσιστής χάνει τον έλεγχο της κατάστασης. Η ήρεμη και σταθερή στάση μεταφέρει το μήνυμα πως το άτομο έχει πλέον επίγνωση του μοτίβου και αρνείται να το επαναλάβει.

Η φράση αυτή δεν έχει στόχο να αλλάξει τον ναρκισσιστή - κάτι που, όπως αναφέρουν οι ειδικοί, είναι σπάνια εφικτό. Αντιθέτως, πρόκειται για μια δήλωση αυτοπροστασίας. Έχει να κάνει με τον άνθρωπο που βιώνει αυτή τη συμπεριφορά, ο οποίος είναι πια σε θέση να βάλει κάποια ξεκάθαρα όρια.

Σε περιπτώσεις τοξικής επικοινωνίας με ναρκισσιστές, η λύση δεν βρίσκεται στην αντιπαράθεση αλλά στην αποστασιοποίηση με επίγνωση και ψυχραιμία. Η φράση «ξέρω τι κάνεις. Και δεν πιάνει πια», δεν είναι απλώς μια απάντηση - είναι το τέλος ενός παιχνιδιού που κάποτε λειτουργούσε εις βάρος σου, όμως πια έχεις τον έλεγχο στα χέρια σου.

