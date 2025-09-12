Μήπως ο ναρκισσιστής είσαι εσύ; 8 τρανταχτά στοιχεία θα σου δώσουν την απάντηση
JTeam
12 Σεπτεμβρίου 2025
Αν ρίξεις μια ματιά στον χώρο γύρω σου, σίγουρα θα εντοπίσεις ανθρώπους με διαφορετικές συμπεριφορές, απόψεις, σκέψεις και συναισθήματα. Κάθε οντότητα ζει και πορεύεται με τον δικό της τρόπο, προσπαθώντας να πετύχει τον ύψιστο στόχο: να έχει μια ευτυχισμένη και ήρεμη ζωή με αγαπημένα πρόσωπα δίπλα της. Πολλές φορές, όμως, αυτός ο στόχος δεν είναι ίδιος για όλους. Ένας ναρκισσιστής, για παράδειγμα, έχει ως στόχο να είναι η κυρίαρχη παρουσία κάθε χώρου, να ασκεί κριτική, να μονοπωλεί την προσοχή και το ενδιαφέρον, δημιουργώντας προβληματικές διαπροσωπικές σχέσεις.
Η αλήθεια είναι, όμως, πως είναι αρκετά δύσκολο για έναν απλό άνθρωπο να αντιληφθεί έναν ναρκισσιστή. Σίγουρα, ένας ψυχολόγος ή ψυχαναλυτής θα μπορούσε να λύσει τον γρίφο μέσα σε λίγα λεπτά, ωστόσο δεν έχουμε όλοι σπουδές στην ψυχολογία. Μέσα σε ένα σύνολο ανθρώπων δεν είναι πάντα εύκολο να ξεχωρίσεις εκείνους με τις δυσλειτουργικές προσωπικότητες. Αξιοσημείωτο είναι, μάλιστα, το γεγονός, πως όταν αναζητούμε έναν ναρκισσιστή ή ένα χειριστικό άτομο μέσα στο πλήθος, δεν λαμβάνουμε ποτέ υπόψη μας τον εαυτό μας.
Μήπως, τελικά, ψάχνουμε την απάντηση πολύ μακριά, ενώ βρίσκεται μέσα μας; Μήπως ο ναρκισσιστής είναι ο εαυτός μας και κανένας άλλος; Μήπως έχουμε μπει σε αυτό το μονοπάτι, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε τον αντίκτυπο της συμπεριφοράς μας στους άλλους; Αυτή η λίστα σίγουρα θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερη, αφού πολλά είναι τα ερωτήματα που ξεπηδούν μέσα από τέτοιες πιθανότητες. Σύμφωνα με τους ειδικούς σε θέματα ψυχικής υγείας και συμπεριφοράς, δεν γνωρίζουν όλοι οι ναρκισσιστές ότι είναι ναρκισσιστές και αυτή η άγνοια γιγαντώνει το πρόβλημα.
Παρακάτω, θα βρεις μια μικρή λίστα με οκτώ συμπεριφορές που αντιστοιχούν σε ανθρώπους που είναι ναρκισσιστές, δηλαδή δεν έχουν ενσυναίσθηση, χρειάζονται συνεχώς επιβεβαίωση και θαυμασμό, ενώ απολαμβάνουν να ασκούν έντονη κριτική στους γύρω τους. Αν οι παρακάτω συμπεριφορές σου είναι αρκετά γνώριμες, ίσως είναι μια καλή στιγμή να προβληματιστείς για τον εαυτό σου.
8 συμπεριφορές που επιβεβαιώνουν πως ο ναρκισσιστής είσαι εσύ
- 1. Έχεις μια βαθιά ανάγκη να είσαι πάντα ο καλύτερος, κερδίζοντας την επιβεβαίωση από τους γύρω σου. Η τελειότητα αποτελεί καθημερινό στόχο σου.
- 2. Νιώθεις ανώτερος από τους άλλους σε τέτοιον βαθμό, που πιστεύεις ότι μπορείς να τους επιβάλλεσαι.
- 3. Δεν αναλαμβάνεις ποτέ καμία ευθύνη, γιατί κανένας ναρκισσιστής δεν δέχεται ότι έκανε λάθος. Μια τέτοια παραδοχή, θα «φώτιζε» την ατέλειά σου.
- 4. Ένας ναρκισσιστής δεν έχει ίχνος ενσυναίσθησης.
- 5. Πιστεύεις ότι ό,τι συμβαίνει γύρω σου πρέπει να σχετίζεται με εσένα και μόνο. Η ακαταμάχητη ανάγκη σου να βρίσκεσαι στο επίκεντρο είναι ένα από τα χαρακτηριστικά σου.
- 6. Αναζητάς συνεχώς την προσοχή των άλλων.
- 7. Ασκείς συνεχώς κριτική στους άλλους, αλλά αν κάποιος ασκήσει σε εσένα, το παίρνεις εντελώς προσωπικά.
- 8. Υποτιμάς, υποβαθμίζεις και εκνευρίζεσαι με όποιον προσπαθεί να κερδίσει κάποια θέση/ρόλο.
Έρευνες, συμβουλές και tips για σώμα, ψυχή και μυαλό σε ισορροπία - Ακολούθησε το JennyGr στο Google News.