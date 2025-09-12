Μήπως ο ναρκισσιστής είσαι εσύ; 8 τρανταχτά στοιχεία θα σου δώσουν την απάντηση

Οι ναρκισσιστικές συμπεριφορές υπάρχουν μέσα στην κοινωνία μας. Τι γίνεται, όμως, όταν ναρκισσιστής είναι ο ίδιος ο εαυτός σου;

Αν ρίξεις μια ματιά στον χώρο γύρω σου, σίγουρα θα εντοπίσεις ανθρώπους με διαφορετικές συμπεριφορές, απόψεις, σκέψεις και συναισθήματα. Κάθε οντότητα ζει και πορεύεται με τον δικό της τρόπο, προσπαθώντας να πετύχει τον ύψιστο στόχο: να έχει μια ευτυχισμένη και ήρεμη ζωή με αγαπημένα πρόσωπα δίπλα της. Πολλές φορές, όμως, αυτός ο στόχος δεν είναι ίδιος για όλους. Ένας ναρκισσιστής, για παράδειγμα, έχει ως στόχο να είναι η κυρίαρχη παρουσία κάθε χώρου, να ασκεί κριτική, να μονοπωλεί την προσοχή και το ενδιαφέρον, δημιουργώντας προβληματικές διαπροσωπικές σχέσεις.

Η αλήθεια είναι, όμως, πως είναι αρκετά δύσκολο για έναν απλό άνθρωπο να αντιληφθεί έναν ναρκισσιστή. Σίγουρα, ένας ψυχολόγος ή ψυχαναλυτής θα μπορούσε να λύσει τον γρίφο μέσα σε λίγα λεπτά, ωστόσο δεν έχουμε όλοι σπουδές στην ψυχολογία. Μέσα σε ένα σύνολο ανθρώπων δεν είναι πάντα εύκολο να ξεχωρίσεις εκείνους με τις δυσλειτουργικές προσωπικότητες. Αξιοσημείωτο είναι, μάλιστα, το γεγονός, πως όταν αναζητούμε έναν ναρκισσιστή ή ένα χειριστικό άτομο μέσα στο πλήθος, δεν λαμβάνουμε ποτέ υπόψη μας τον εαυτό μας.

Μήπως, τελικά, ψάχνουμε την απάντηση πολύ μακριά, ενώ βρίσκεται μέσα μας; Μήπως ο ναρκισσιστής είναι ο εαυτός μας και κανένας άλλος; Μήπως έχουμε μπει σε αυτό το μονοπάτι, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε τον αντίκτυπο της συμπεριφοράς μας στους άλλους; Αυτή η λίστα σίγουρα θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερη, αφού πολλά είναι τα ερωτήματα που ξεπηδούν μέσα από τέτοιες πιθανότητες. Σύμφωνα με τους ειδικούς σε θέματα ψυχικής υγείας και συμπεριφοράς, δεν γνωρίζουν όλοι οι ναρκισσιστές ότι είναι ναρκισσιστές και αυτή η άγνοια γιγαντώνει το πρόβλημα.

Παρακάτω, θα βρεις μια μικρή λίστα με οκτώ συμπεριφορές που αντιστοιχούν σε ανθρώπους που είναι ναρκισσιστές, δηλαδή δεν έχουν ενσυναίσθηση, χρειάζονται συνεχώς επιβεβαίωση και θαυμασμό, ενώ απολαμβάνουν να ασκούν έντονη κριτική στους γύρω τους. Αν οι παρακάτω συμπεριφορές σου είναι αρκετά γνώριμες, ίσως είναι μια καλή στιγμή να προβληματιστείς για τον εαυτό σου.

8 συμπεριφορές που επιβεβαιώνουν πως ο ναρκισσιστής είσαι εσύ