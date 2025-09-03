Ένας ναρκισσιστής δεν θα κάνει ποτέ αυτά τα 5 πράγματα - όποιο κι αν είναι το κόστος

Το αποτέλεσμα της πράξης του δεν είναι ικανό για να αλλάξει τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς. Ο ναρκισσιστής είναι αδιάλλακτος και αμετανόητος.

Ο ναρκισσιστής παίρνει δύναμη και ενέργεια, όταν βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Για εκείνον, δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό και τίποτα πιο ενδιαφέρον από τον ίδιο τον εαυτό του. Κάθε φορά που ο ίδιος αποτελεί θέμα, η αυτοπεποίθησή του εκτοξεύεται στα ύψη και ο αληθινός εαυτός του ξεδιπλώνεται. Ο ναρκισσιστής επιδιώκει να είναι πάντα ο κυρίαρχος, αδιαφορώντας για τους υπόλοιπους γύρω του. Θα κάνει τα πάντα για να κερδίσει την προσοχή και την επιβεβαίωση.

Διεισδύοντας, όμως, βαθύτερα στον ψυχικό και συναισθηματικό κόσμο του, ο ναρκισσιστής είναι γεμάτος θλίψη, θυμό και ανασφάλεια. Μπορεί το προφίλ του να μαρτυρά έναν άνθρωπο σίγουρο για τον εαυτό του, που δεν θα διστάσει να τονίσει την ανωτερότητά του, ωστόσο η εσωτερική εικόνα του είναι τελείως διαφορετική. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν θα δεχτεί ποτέ να κάνει κάποιο από τα παρακάτω πράγματα - δεν υπάρχει περίπτωση να αποδεχτεί την «ήττα» του.

Τι δεν πρόκειται να κάνει ποτέ ένας ναρκισσιστής

#1 Να ζητήσει συγγνώμη

Ο ναρκισσιστής δεν υπάρχει περίπτωση να παραδεχτεί το λάθος του, γιατί έτσι θα είναι σαν να παραδέχεται πως δεν είναι όσο τέλειος όσο ισχυριζόταν. Δεν θα απολογηθεί, δεν θα δείξει συμπόνια, ούτε μετάνοια. Αντίθετα, θα συνεχίσει την πορεία του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.

#2 Να αναλάβει τις ευθύνες τους

Ένας ναρκισσιστής δεν πρόκειται ποτέ να αναλάβει τις ευθύνες του. Δεν θα παραδεχτεί το λάθος του - ακόμα κι αν όλοι «φωνάζουν» πως είναι υπεύθυνος. Δεν αποδέχεται να τον ακυρώνει κανείς, διότι θεωρεί τον εαυτό του ανώτερο όλων και δεν διστάζει να δείξει την ενόχλησή σου, όταν αυτό συμβαίνει.

#3 Να κάνει αυτοκριτική

Για τον ναρκισσιστή, η αυτοκριτική είναι ένα επικίνδυνο πεδίο, το οποίο προσπαθεί να αποφεύγει. Παρά την κατάσταση που επικρατεί γύρω του, αποφεύγει την ειλικρινή επικοινωνία, όπως και την έκφραση των συναισθημάτων του. Επίσης, το μεγαλύτερο μέρος των ναρκισσιστών σπάνια θα ζητήσει τη βοήθεια ειδικού.

#4 Να συγχωρέσει

Από αυτή τη λίστα δεν θα μπορούσε να λείπει η συγχώρεση. Για τους ίδιους λόγους που δεν ζητάει συγγνώμη, δεν συγχωρεί κιόλας. Αν κάποιος παραδεχτεί σε έναν ναρκισσιστή ότι έσφαλε, θα είναι σαν να του δίνει το δικαίωμα να τον τιμωρήσει. Αυτή είναι η λογική που υπάρχει στο μυαλό ενός ναρκισσιστή.

#5 Να εκφράσει τα πραγματικά συναισθήματά του

Ο ναρκισσιστής δεν θα εκφράσει ποτέ τα συναισθήματά του, διότι δεν θέλει να χάσει την ισχυρή θέση που κατέχει στα μάτια των άλλων. Η εικόνα που έχει φτιάξει, ο άνθρωπος που θέλει να είναι, δεν επηρεάζεται από τα συναισθήματά του.

