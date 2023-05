Ο Elon Musk πιστεύει πως η τηλεργασία είναι «μ@λ@κί@ και ηθικά λάθος»

Ίσως γιατί δεν έχει ιδέα τι σημαίνει στην πράξη

Ο Elon Musk, σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε στο CNBC, χαρακτήρισε «ηθικά λάθος» και «μ@λ@κί@» την τηλεργασία, λέγοντας ότι είναι άδικη για όσους δεν μπορούν να εργαστούν από το σπίτι.

Όπως τόνισε μάλιστα, η εξ αποστάσεως εργασία είναι εντελώς «αντιπαραγωγική» και δεν έχει καμία σημασία που δεν ξέρει καν τι σημαίνει να δουλεύεις από το σπίτι. Να θυμίσουμε ότι ο ίδιος απαγόρευσε την εργασία από απόσταση στο Twitter μετά την εξαγορά της εταιρείας, ενώ δεν έχει διστάσει να περιφρονήσει όσους εργάζονται από το σπίτι. H πολιτική επιστροφής στα γραφεία της Tesla ήταν εντελώς αυστηρή τον Ιούνιο του 2022, προειδοποιώντας τους εργαζόμενους πως θα χάσουν τη θέση τους σε περίπτωση που αρνηθούν να τηρήσουν αυτήν την εντολή. Οι εργαζόμενοι ήταν υποχρεωμένοι να παραμένουν στα γραφεία για τουλάχιστον 40 ώρες εβδομαδιαία.

"I'm a big believer that people are more productive when they're in person," Elon Musk said Tuesday on the work from home trend. "People should get off their goddamn moral high horse with their work-from-home b*******." https://t.co/W1BjwKobX8 pic.twitter.com/FWzVHtZFEH