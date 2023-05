Ο Elon Musk βρήκε νέο CEO για το Τwitter και είναι γυναίκα

Οι λόγοι που οδήγησαν τον Elon Musk να θέσει νέα διευθύνουσα σύμβουλο του Twitter

Μια ακόμη ανακοίνωση από τον Elon Musk έρχεται να μας απασχολήσει και αφορά νέες εξελίξεις στο Twitter, το οποίο δέχεται τη μια αλλαγή μετά την άλλη. Αυτή τη φορά, ο Musk ανακοίνωσε πως βρήκε νέο CEO για το Twitter και μάλιστα πρόκειται για γυναίκα -την οποία ωστόσο δεν κατονόμασε. Η νέα διευθύνουσα σύμβουλος του Twitter θα αναλάβει καθήκοντα σε περίπου έξι εβδομάδες.

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!



My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.