Φεστιβάλ Καννών: Ο συγκινητικός λόγος του Harrison Ford στην πρεμιέρα του Indiana Jones 5

«Δώσατε στη ζωή μου σκοπό και νόημα και σας ευχαριστώ»

O Harrison Ford είναι στις Κάννες για την επίσημη πρεμιέρα της πέμπτης, κατά σειράς, ταινίας για το "Indiana Jones and the Dial of Destiny". Το βράδυ της Πέμπτης, ο 80χρονος ηθοποιός είπε ένα πρώτο "αντίο" στην παγκόσμια πρεμιέρα ενώ καταχειροκροτήθηκε από το κοινό, προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Στο πλευρό του βρέθηκαν ο CEO της Disney, Bob Iger, η επικεφαλής της Lucasfilm, Kathleen Kennedy, ο σκηνοθέτης James Mangold και η συμπρωταγωνίστριά του, Phoebe Waller-Bridge.

To κοινό του Φεστιβάλ Καννών τον καταχειροκρότησε για πέντε συνεχόμενα λεπτά. Μάλιστα, ο καλλιτεχνικός διευθυντής, Thierry Fremaux βράβευσε με Χρυσό Φοίνικα τον Ford για τη συνεισφορά του στο σινεμά και τους σπουδαίους ρόλους που υποδύθηκε από τον Han Solo στο Star Wars μέχρι τον "Φυγά" στο "The Fugitive".

Harrison Ford with tears in his eyes during the standing ovation for ‘INDIANA JONES AND THE DIAL OF DESTINY’. pic.twitter.com/mJtRv4wLKk — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) May 18, 2023

Έτσι, πριν προβληθεί η ταινία, οι διοργανωτές φώναξαν τον Harrison Ford στη σκηνή. Όσο κατέβαινε τα σκαλιά, οι θεατές μπορούσαν να παρακολουθήσουν ένα αφιερωματικό βίντεο για τη συνεισφορά του όλα αυτά τα χρόνια.

Splash News

«Είμαι πολύ συγκινημένος", είπε στην αρχή της ομιλίας του.

«Λένε ότι όταν είσαι έτοιμος να πεθάνεις, βλέπεις τη ζωή σου να περνάει μπροστά από τα μάτια σου. Και μόλις είδα τη ζωή μου να περνάει μπροστά από τα μάτια μου, ένα μεγάλο μέρος της ζωής μου έστω»

The Cannes Film Festival proclaims Harrison Ford as “one of the greatest stars in cinema” #IndianaJones #Cannes2023 pic.twitter.com/542B9qNIdu — Deadline Hollywood (@DEADLINE) May 18, 2023

Μάλιστα, ο Ford ήταν φανερά συγκινημένος όταν ευχαρίστησε την «υπέροχη» σύζυγό του, την ηθοποιό Calista Flockhart. Όπως είπε, όσο εκείνη ήταν κάτω στο κοινό, «έχει υποστηρίξει το πάθος και τα όνειρά μου και είμαι ειλικρινά ευγνώμων».

Προτού ευχαριστήσει τους συμπρωταγωνιστές του στο "Dial of Destiny", Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen και τον σκηνοθέτη James Mangold, ο ίδιος απευθύνθηκε στο κοινό, λέγοντας: «Δώσατε στη ζωή μου σκοπό και νόημα και σας ευχαριστώ».

Οι διοργανωτές είχαν πει ότι ετοίμαζαν μια «ειδική τιμητική διάκριση» για τον Ford, χωρίς άλλες λεπτομέρειες όταν ανακοινώθηκε ότι η πέμπτη συνέχεια της σειράς θα παρουσιαζόταν στην Κρουαζέτ.