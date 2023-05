Φεστιβάλ Καννών: Το 7λεπτο χειροκρότημα στον Johnny Depp που εξόργισε φεμινιστικές συλλογικότητες και καλλιτέχνες

Selfies και αυτόγραφα μονοπώλησαν τη βραδιά

Μετά την πολύκροτη δίκη με την Amber Heard, η οποία τον κατηγορούσε για ενδοοικογενειακή βία, ο Johnny Depp έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στο 76ου Φεστιβάλ των Καννών, όπου προβλήθηκε η νέα του ταινία "Jeanne du Barry", σηματοδοτώντας την πρεμιέρα του φετινού φεστιβάλ.

Η υποδοχή του από το κοινό ήταν κάτι παραπάνω από θερμή αφού για 7 ολόκληρα λεπτά καταχειροκροτήθηκε για τον ρόλο του ως Γάλλος βασιλιάς Λουδοβίκος XV , κάνοντάς τον να ξεσπάσει σε δάκρυα από τη συγκίνηση. Σε δάκρυα ξέσπασε και η σκηνοθέτιδα της ταινίας και ηθοποιός, Maiwenn, η οποία είπε: «Θέλω να μοιραστώ αυτή τη στιγμή με τον αγαπημένο μου, με τον παραγωγό μου, με τον Le Pacte», συμπληρώνοντας: «ήταν μια παραγωγή που ήταν δύσκολη για μένα και θέλω να μοιραστώ αυτή τη στιγμή με όλη μου την ομάδα κατά μήκος της αίθουσας».

Ο διάσημος ηθοποιός περπάτησε το διάσημο κόκκινο χαλί έξω από το Palais des Festivals. Το "Jeanne du Barry" αποτελεί τον πρώτο πρωταγωνιστικό ρόλο του ηθοποιού εδώ και τρία χρόνια, μετά τις συνεχιζόμενες νομικές διαμάχες αλλά αυτό δεν του στέρησε, όπως φαίνεται, τίποτα από την παλιά του δόξα, παρά τις έντονες αντιδράσεις από φεμινιστικά κινήματα και καλλιτέχνες που μιλούν για «αποκατάσταση» του αμφιλεγόμενου star.

Οι Γάλλοι θαυμαστές του ηθοποιού άρχισαν να συγκεντρώνονται ήδη από τις 10 π.μ. κατά μήκος της Κρουαζέτ με την ελπίδα να κερδίσουν ένα αυτόγραφο και να τραβήξουν μια selfie με τον Depp. Οι fans, σαν σε παραλήρημα, κρατούσαν αφίσες που έγραφαν «Μπράβο Johnny» και «Αγαπάμε τον Johnny», ενώ άλλοι φώναζαν το όνομα του.



Ο Depp εμφανίστηκε με αλογοουρά και μοβ γυαλιά ηλίου, αφιέρωσε χρόνο για selfies και φυσικά για να συνομιλήσει με τους fans που ήρθαν να τον δουν.

