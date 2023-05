Κάννες 2023: Η Jane Fonda αποκάλυψε τα πάντα για το Hollywood σε 90'

Στα γυρίσματα του Barbarella ήταν μεθυσμένη, η Katharine Hepburn ήταν ανταγωνιστική και ο Jean-Luc Godard έλεγε μ@λ@κιες

Λίγο πριν το φινάλε του φετινού Φεστιβάλ Καννών, η Jane Fonda μίλησε επί 90' για όλα, καθηλώνοντας το κοινό. Για τις γυναικείες φιλίες, τον έρωτα αλλά και την περιφρόνηση, αλλά και για όλες τις σκληρές αλήθειες του Hollywood.

Η 85χρονη ηθοποιός και ακτιβίστρια ανέβηκε στη σκηνή με ένα κομψό γκρι κοστούμι και μιλώντας πότε αγγλικά και πότε γαλλικά, μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια και δεν άφησε καμία ερώτηση αναπάντητη.

Το Vulture συγκέντρωσε σε θεματικές όλες τις αλήθειές της:

«Ο Lee Marvin ήταν ένας υπέροχος μεθυσμένος κι ένας θαυμάσιος άνθρωπος»

Όπως ξεκίνησε να λέει: «Ένας από τους συζύγους μου -εγώ είχα τρεις- ήταν Γάλλος», είπε, αναφερόμενη στον Roger Vadim Plemiannikov, που τη σκηνοθέτησε στο Barbarella. Ο Lee Marvin προσλήφθηκε «φθηνά» με σύμβαση και αναγκάστηκε να εργάζεται 14 ώρες.

«Του άρεσα, γιατί καβαλάω άλογα και είμαι αγοροκόριτσο και μπορούσα να πυροβολώ ανθρώπους», είπε, προσθέτοντας «και ο Lee Marvin ήταν υπέροχος. Ήταν πολύ αστείος και ήταν πάντα μεθυσμένος. Μείναμε στο ίδιο μοτέλ και έπρεπε να τον ανεβάσουν τις σκάλες. Αλλά ο Marvin μου έμαθε κάτι πολύ σημαντικό. Κάποια στιγμή, το δόντι μου έσπασε. Με πήρε στην άκρη και μου είπε: "Fonda, εμείς είμαστε οι πρωταγωνιστές αυτής της ταινίας. Αν τους επιτρέψουμε να μας δουλέψουν τόσες ώρες, δεν είμαστε αυτοί που θα πληγωθούν, είναι το πλήρωμα. Πρέπει να υπερασπιστούμε τους εργαζόμενους. Αυτό ήταν ένα τεράστιο μάθημα από τον Lee Marvin, ο οποίος δεν ήταν επαναστάτης. Ήταν ένας υπέροχος μεθυσμένος και ένας θαυμάσιος άνθρωπος».

«Ο Robert Redford έχει πρόβλημα με τις γυναίκες»

Ακολούθησε μια ερώτηση σχετικά με τις ταινίες που είχε κάνει με τον Robert Redford. Το The Chase του 1966, η προσαρμογή στην οθόνη του 1967 του Ξυπόλητοι στο Πάρκο του 1979 The Electric Horseman και του 2017 Our Souls at Night.

«Ναι, ήμουν ερωτευμένη μαζί του», αποκάλυψε η star. «Έκανα τέσσερις ταινίες μαζί του και στις τρεις ήμουν ερωτευμένη μαζί του. Αυτό σήμαινε ότι πέρασα πολύ καλά». Το μόνο πρόβλημα, ήταν ότι «δεν του άρεσε να φιλάει. Και ήταν πάντα σε κακή διάθεση και πάντα πίστευα ότι έφταιγα εγώ. Όταν κάναμε την τελευταία τους ταινία μαζί πριν από έξι χρόνια, ήξερα πια ότι δεν έφταιγα εγώ. Πάντα περνούσαμε καλά. Είναι πολύ καλός άνθρωπος… Απλώς έχει ένα θέμα με τις γυναίκες".

«Στα γυρίσματα της Barbarella ήμουν συνέχεια μεθυσμένη»

Όπως αποκάλυψε για τα γυρίσματα της ταινίας επιστημονικής φαντασίας του 1968: «Δεν πέρασα καθόλου καλά στα γυρίσματα. Στην αρχή της ταινίας έκανα ένα στριπτίζ στο διάστημα. Ήμουν πολύ ντροπαλή, είτε το πιστεύετε είτε όχι, οπότε για να το αντέξω έπρεπε να μεθύσω και έπινα πολλή βότκα».

Όταν κυκλοφόρησε η ταινία, έπαθε σοκ όταν είδε τον εαυτό της γυμνό στην οθόνη. «Ο Vadim μου υποσχέθηκε ότι θα καλυπτόταν με τίτλους, αλλά δεν το έκανε ποτέ». Έκανε μια παύση και μετά χαμογέλασε. «Δεν είμαστε πια παντρεμένοι! Αλλά με τα χρόνια, άρχισε να λατρεύει την ταινία: «Τώρα όταν τη βλέπω, νομίζω ότι είναι διασκεδαστική».

Για το Hollywood: «Μην αφήσετε τους fuckers να σας πιάσουν!»

Η Jane Fonda μίλησε παράλληλα και για τη δύναμη της γυναικείας φιλίας, αποκαλώντας την Tomlin «τον αγαπημένο μου άντρα με τον οποίο έχω δουλέψει ποτέ, είναι η αδερφή μου και την αγαπώ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο».

«Ποτέ δεν ένιωσα ότι είμαι πραγματικά μέρος του Hollywood, Δεν πάω στα πάρτι. Μακάρι να το έκανα. Δεν με καλούν πάντα. Εν μέρει, αυτό οφείλεται στο ότι πάντα νοιαζόμουν για άλλα πράγματα εκτός από την καριέρα μου. Αν νοιαζόμουν πραγματικά για την καριέρα μου, δεν θα άφηνα την Αμερική και να μετακομίσω στη Γαλλία και να ζήσω σε μια σοφίτα στο Marais με τον Vadim. Ήμουν πάντα ακτιβίστρια και αυτό τελικά έδωσε νόημα στη ζωή μου όχι το Hollywood. Έπρεπε να φτάσω τα 70 για να γίνω άνθρωπος».

Η απάντησή της στην ερώτηση μιας δημοσιογράφου για το πόσο εύκολο είναι να μπει κάποιος στη βιομηχανία του Hollywood είπε:

«Μην αφήσεις όλους αυτούς τους γαμ@νους να σε λυγίσουν. Πρέπει να είσαι δυνατός και να σταθείς απέναντι τους, αλλά να το κάνεις με διπλωματικό τρόπο. Δεν θέλεις να κάνεις εχθρούς. Είναι όλα σχετικά με τις σχέσεις. Αυτό είναι το μεγάλο λάθος που έκανα. Ποτέ δεν έχτισα σχέσεις. Ο Michael Douglas είναι εξαιρετικός στο να χτίζει σχέσεις. Δεν νομίζω ότι του αρέσω πραγματικά, αλλά είναι πολύ διπλωμάτης για να το παραδεχτεί».

«Ο Jean-Luc Godard ήταν σπουδαίος σκηνοθέτης αλλά όχι και άνθρωπος»

Η Jane Fonda έπαιξε στο "Tout va bien" του Godard το 1972, ενώ μετά εκείνος τής αφιέρωσε το "Letter to Jane". Αυτή η ταινία μου φάνηκε ένα μάτσο σκ@τ@ (a pile of bullshit). Ήταν ναρκισσιστική. Είναι ένα καλό παράδειγμα, ο Godard: αναρωτιόμαστε, πάντα, πόσο επηρεάζει η προσωπική ζωή του καλλιτέχνη, την τέχνη του; Ο Godard ήταν σπουδαίος σκηνοθέτης, του βγάζω το καπέλο. Αλλά ως άνθρωπος; Συγγνώμη, όχι, όχι».

«Η Katharine Hepburn δεν με συμπαθούσε»

Όπως εξομολογήθηκε: «Ο μπαμπάς μου ήταν πολύ άρρωστος, ήταν καρδιοπαθής και δεν ήθελα να πεθάνει χωρίς να έχουμε δουλέψει μαζί. Έτσι, αγόρασα το θεατρικό έργο «Στη Χρυσή Λίμνη» και το διασκευάσαμε σε ταινία μαζί. Δεν είχαμε καν αρχίσει να σκεφτόμαστε ποια να παίξει την Ethel και, μια μέρα στο γραφείο μου, χτυπάει το τηλέφωνο (μιμείται τη φωνή και την προφορά τής Hepburn «Hello? Ακούω ότι κάνετε τη "Χρυσή Λίμνη" ταινία.» Ήταν η Katharine Hepburn Πήρε εκείνη εμάς! «Δεν μπορείτε να τη γυρίσετε τον Μάιο, τα δέντρα θα έχουν κόκκινα φύλα...» Μάς έλεγε πώς να κάνουμε την ταινία. Φυσικά, την προσλάβαμε. Ήταν μια από τις πιο μεγαλειώδεις εμπειρίες της ζωής μου. Έκανα την ταινία για τον πατέρα μου, αλλά ο άνθρωπος από τον οποίο έμαθα τα περισσότερα στην ταινία, ήταν εκείνη. Ήθελε να συνεχίσω να μιλάω για εκείνη αφότου πεθάνει και μιλάω γι' αυτή συνέχεια. Ωστόσο δεν με συμπαθούσε. Ήμασταν κι οι τρεις υποψήφιοι για Oscar για την ταινία, εγώ δεν κέρδισα, εκείνοι κέρδισαν κι οι δυο. Της τηλεφώνησα για να τη συγχαρώ και μου είπε: «Τώρα δεν θα με πιάσεις ποτέ!».