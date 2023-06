Kim Cattrall: «Άργησα να ανθίσω σεξουαλικά - Ξεκίνησα να πειραματίζομαι μετά τα 40»

Όσα δήλωσε για την δική της σεξουαλική ζωή, η πρώην ηρωίδα του Sex and the City

Την είδαμε να πρωταγωνιστεί ως Samantha Jones στο iconic Sex and the City, και σήμερα διαπιστώνουμε τελικά πως ο ρόλος της, έχει αρκετά κοινά σημεία και με την πραγματική της ζωή. Η 66χρονη Kim Cattrall μίλησε στο podcast «Modern Love» των New York Times, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Tribeca και προχώρησε σε πολλές και ενδιαφέρουσες αποκαλύψεις σχετικά με την ερωτική της ζωή, και συγκεκριμένα σχετικά με το σεξ.

Η Cattrall μίλησε ανοιχτά για τις σκέψεις, αλλά και την εμπειρία της, αποκαλύπτοντας πως «άργησε να ανθίσει σεξουαλικά» (όπως άλλωστε και στο Sex and the City). «Είχα κατά κάποιο τρόπο μια σεξουαλικότητα που άνθισε αργά. Εκείνη την περίοδο (κάπου στα 40), ήμουν σε μια σχέση όπου ο πειραματισμός ήταν εύκολα διαθέσιμος και ήταν διασκεδαστικός», είπε αρχικά.



Η διάσημη ηθοποιός τα τελευταία 7 χρόνια είναι σε σχέση με τον Russell Thomas, και σημείωσε πως το σεξ και η οικειότητα αλλάζουν με την ηλικία: «Να ζητάς αυτό που θέλεις. Να δείχνεις αυτό που θέλεις. Οι περισσότεροι άνδρες δεν έχουν ιδέα, δεν εννοώ την ανατομία. Το ξέρουν αυτό. Αλλά τι συγκεκριμένα λειτουργεί για εσένα. Και οι περισσότερες γυναίκες, είναι πολύ νευρικές, πολύ αγχωμένες ή δεν έχουν κάνει την εργασία τους για να ανακαλύψουν τι είναι αυτό που τις κάνει να αισθάνεται καλά», είπε και πρόσθεσε: «Η σεξουαλικότητα δεν έχει να κάνει μόνο με το να κάνεις μωρά, δεν έχει να κάνει μόνο με το να φτιάχνεσαι, αλλά με το να εκφράζεις κάτι με έναν πολύ οικείο τρόπο».



Μαθαίνοντας να είναι ευάλωτη στις σχέσεις της και κάνοντας καλή δουλειά με τον εαυτό της, η Kim εξήγησε ότι ανέπτυξε μια βαθιά και ουσιαστική σχέση με τον Thomas. «Είναι σκληρή δουλειά. Δεν είναι εύκολο. Οι άνθρωποι αισθάνονται ότι είναι κάτι που συμβαίνει και είσαι τυχερός. Η τύχη είναι εκεί που η προετοιμασία συναντά μια ευκαιρία», επεσήμανε.

Όσα αποκάλυψε η Kim Cattrall για την γνωριμία με τον σύντροφο της

Η ηθοποιός – η οποία γνώρισε για πρώτη φορά τον Thomas το 2016, όταν εκείνος εργαζόταν στο BBC – μίλησε για την αρχή του ειδυλλίου τους σε συνέντευξή της στο People το 2020: «Άρεσε ο ένας στον άλλο, κρατήσαμε επαφή και μετά ήρθε στο Βανκούβερ. Ήταν πολύ γενναίο εκ μέρους του γιατί δεν γνωρίζαμε πραγματικά ο ένας τον άλλον παρά μόνο είχαμε φάει μερικά γεύματα μαζί. Αλλά ήρθε και τα πήγαμε πολύ καλά και από τότε είμαστε μαζί».



Τέλος η Cattrall αποκάλυψε το στοιχείο που έχει κάνει τη συγκεκριμένη σχέση της να ξεχωρίσει: «Η διαφορά της σχέσης μου με τον Thomas (από τις υπόλοιπες σχέσεις μου) είναι πως «Όλα είναι τόσο εύκολα. Νιώθω πολύ άνετα γύρω του. Είναι ένα πυροτέχνημα και έχει μια πονηρή αίσθηση του χιούμορ. Και είναι και ελκυστικός», κατέληξε η ηθοποιός.