Ποια Samantha Jones; H Kim Cattrall, με Pride dress by Vassilis Zoulias, είναι το πραγματικό icon

"Mother is mothering" γράφουν στα σχόλια, "icon is iconing" λέμε εμείς

Η Kim Cattrall ούτε που νοιάζεται για το And Just Like That. Φόρεσε Pride Dress του Vassilis Zoulias, έβγαλε την τέλεια στημένη αλλά αυθόρμητη φωτογραφία, την ανέβασε στο Instagram και, με μια φωνή, όλοι λέμε ένα μεγάλο «Ναι». Και αν διαβάσεις τα σχόλια κάτω από το ποστ, ένα θα δεις να επαναλαμβάνεται: «Mother is Mothering» που, εντάξει, ισχύει.

Η ηθοποιός, με φόρεμα στα χρώματα του ουράνιου τόξου, τίμησε τον μήνα υπερηφάνειας, πόζαρε χαμογελαστή και ήταν υπέροχη.

Τώρα ανυπομονείς περισσότερο να τη δεις ξανά ως Samantha Jones; Ανέκαθεν στήριζε την κοινότητα, άλλωστε. Αν ναι, θα σε στενοχωρήσουμε, επειδή δεν θα τη δεις και πολύ. Κάνει ένα πολύ μικρό πέρασμα – απλώς θα μιλήσει στο τηλέφωνο με την Carrie (aka Sarah Jessica Parker), και τέλος. Άσε που είχε συμφωνήσει να μην έρθει σε επαφή με καμία από τις παλιές της συμπρωταγωνίστριες, για να αποφύγει το drama. Στηρίζουμε. Αντίο Proud Samantha, welcome back Proud Kim.