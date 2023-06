Μία συναυλία διαφορετική από τις άλλες, όχι με την καλή έννοια

Όταν είσαι διάσημος και κάνεις συναυλία, έχεις συνηθίσει να σου πετάνε πράγματα στη σκηνή – με την καλή έννοια. Από σουτιέν μέχρι λούτρινα, τα δώρα των φαν σου είναι πολλά και θέλουν να στα δώσουν. Ε, η Pink τραγούδησε στο British Summer Festival του Λονδίνου και πήρε ένα δωράκι διαφορετικό από τα άλλα. Ένα δωράκι μακάβριο, αν θέλεις: τις στάχτες της μητέρας κάποιου.

Διάβασες πολύ σωστά, δεν είναι καθόλου αστείο. Κάποιος της πέταξε μία τσάντα με στάχτη. Εκείνη, όπως είναι φυσικό, σοκαρίστηκε και σταμάτησε για λίγο, προκειμένου να του μιλήσει. «Αυτό εδώ είναι η μαμά σου;», τον ρώτησε. «Δεν ξέρω πώς να νιώσω για αυτό», συνέχισε κι έκανε στην άκρη τη σακούλα, για να συνεχίσει το show.



Η στιγμή έγινε viral. «Είναι τόσο λάθος με τόσους τρόπους», έγραψε κάποιος στο Twitter.

That’s so wrong in many ways…

«Δεν είναι καν αστείο, είναι απλώς περίεργο», κάποιος άλλος.

This isn’t even funny though it’s just weird