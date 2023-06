«Κοιμόμουν με τον Αρονόφσκι, οπότε είχα σκονάκι», είπε. Αλλά και που είχε σκονάκι, δεν κατάλαβε ούτε τα μισά

Αν είδες το Mother (Μητέρα) και, όταν τελείωσε, δεν ήσουν απόλυτα σίγουρος για το τι ακριβώς είχες μόλις παρακολουθήσει, δεν είσαι μόνος. Η Τζένιφερ Λόρενς έπαθε ακριβώς το ίδιο: δεν πολυκατάλαβε την υπόθεση παρότι και πρωταγωνίστησε, και είχε μία σύντομη σχέση με τον σκηνοθέτη.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός εμφανίστηκε στην εκπομπή Watch what Happens with Andy Cohen τη Δευτέρα και, μεταξύ άλλων, ρωτήθηκε για την ταινία. «Σε κλίμακα 1 – εντελώς μπερδεμένη, πόσο καλά κατάλαβες το Mother;», τη ρώτησε ο παρουσιαστής, Άντι Κοέν.

«Θα είμαι ειλικρινής», απάντησε. «Κοίτα, κοιμόμουν με τον σκηνοθέτη, οπότε είχα σκονάκι. Οπότε, ένα 5; Ή 4. Αλλά αν χρειάζεται κανείς tips για να καταλάβει τις ταινίες του, ξέρει τι να κάνει».

«Να πάει με τον σκηνοθέτη;», αστειεύτηκε ο Κοέν και, προφανώς, πήρε θετική απάντηση.

Η Λόρενς έβγαινε για έναν χρόνο με τον Αρονόφσκι, ο οποίος σκηνοθέτησε την ταινία. Χώρισαν τον Νοέμβριο του 2017. Εκείνος, έχει έναν γιο, τον 17χρονο Χένρι, με την πρώην σύντροφό του, Ρέιτσελ Βάις. Εκείνη, έχει έναν γιο με τον Κουκ Μαρόνεϊ.

Όταν κυκλοφόρησε το «Μητέρα» και η Λόρενς προσπαθούσε να εξηγήσει την πλοκή στο Deadline, τόνισε πως «το βασικό που πρέπει να ξέρεις πριν το δεις, είναι πως είναι αλληγορικό». Από αυτό και μόνο καταλαβαίνουμε πως, όντως, ίσως και να μην ήταν απόλυτα σίγουρη.

«Η υπόθεση είναι δεμένη με μία μεταφορά. Πρόκειται για τη δημιουργία στου σύμπαντος, περιλαμβάνει βιβλικά ζητήματα και τη δημιουργία της θρησκείας. Εγώ, αντιπροσωπεύω τη Μητέρα Φύση, και κάνω τον μικρό Χριστό – αν μαντέψουμε τη θρησκεία. Υποδύομαι αυτήν τη γυναίκα που έφτιαξε το σπίτι από το μηδέν. Είμαι σε σχέση με έναν καλλιτέχνη, ο οποίος έχει εμμονή με την επιβεβαίωση από εμένα, αρχικά, αλλά μετά δεν είμαι αρκετή», δήλωνε.