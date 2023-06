Η Jennifer Lawrence ξέρασε «παθιασμένα και βίαια» αφού έφαγε καυτερές φτερούγες σε συνέντευξη

Ολοκλήρωσε το challenge, αλλά δεν κατάφερε να το κρατήσει μέσα της

Πριν λίγες μέρες τα λέγαμε εδώ για τη συνέντευξη της Jennifer Lawrence στο "Hot Ones", εκεί που οι καλεσμένοι μιλούν δοκιμάζοντας παράλληλα καυτερές φτερούγες, με την ένταση της σάλτσας να πηγαίνει από το 1 στο 10. Η ηθοποιός κατάφερε να ολοκληρώσει την αποστολή, παρόλο που δάκρυα κυλούσαν από τα μάτια της. Τελικά όμως, κέρδισαν οι φτερούγες.

Όπως αποκάλυψε λίγες μέρες μετά στον Andy Cohen και το "Watch What Happens Live", χρειάστηκαν 8 λεπτά μέχρι να τα βγάλει όλα. «Ξέρασα παθιασμένα, έως και βίαια θα έλεγα. Τα γυρίσματα έγιναν στο Four Seasons και η σουίτα μου ήταν στον πάνω όροφο. Το στομάχι μου μου έδωσε 8 λεπτά, μέχρι να καταφέρω να φτάσω στο δωμάτιό μου».

Η Jennifer Lawrence δηλώνει ότι όλα πήγαιναν περίφημα μέχρι την έβδομη φτερούγα, διερωτώμενη αν αυτό το σόου είναι ψεύτικο. «Δεν το πιστεύω πια». Όλα ξεκίνησαν στην όγδοη φτερούγα, η οποία είχε μια έξτρα καυτερή σος γνωστή και ως Da Bomb Beyond Insanity, όπου ξεκίνησαν οι εκκρίσεις από μύτη και μάτια. Ήπιε νερό και γάλα, αλλά τίποτα δεν βοηθούσε. Στην ένατη πια φτερούγα, ένιωθε ότι θέλει να πεθάνει, παρόλα αυτά έφτασε μέχρι το τέλος.

Αυτή την περίοδο η Lawrence προμοτάρει τη νέα της ταινία, μία R-rated κωμωδία, με τίτλο "No Hard Feelings". Είναι η πρώτη της φορά σε αυτό το είδος και απορεί πώς απείχε τόσα χρόνια, αφού ξεκαρδιζόταν κάθε μέρα στα γυρίσματα. Μίλησε επίσης για το method acting, που αδυνατεί να κατανοήσει, και πως θα ένιωθε πολύ άβολα αν έπρεπε να συνεργαστεί με κάποιον που υιοθετεί αυτή την τεχνική.