Η Jennifer Aniston και η Julia Roberts θα ανταλλάξουν σώματα σε νέα κωμωδία

Οι δυο θρυλικές σταρ του κινηματογράφου ενώνουν τις δυνάμεις τους, για μια νέα κωμωδία, από τον σκηνοθέτη Max Barbakow

Μπορεί να μη γνωρίζουμε ακόμη πολλές πληροφορίες για τη νέα κωμωδία που ετοιμάζουν Jennifer Aniston και Julia Roberts, όμως μας αρκεί το γεγονός που θα συνεργαστούν. Οι δυο χολιγουντιανές σταρ, είχαν συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν και συγκεκριμένα το 2016, στην ταινία Mother's Day.

Αυτήν τη φορά, επιστρέφουν με μια κωμωδία που θα κυκλοφορήσει από την Amazon, η οποία κατάφερε να πάρει την ταινία ύστερα από «πόλεμο προσφορών». Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι δυο γυναίκες ηθοποιοί θα "ανταλλάξουν σώματα" στην κωμωδία, ενώ την παραγωγή της ταινίας έχει αναλάβει η εταιρεία της Margot Robbie, LuckyChap Entertainment.

Julia Roberts and Jennifer Aniston will star together in a body-swap comedy. pic.twitter.com/655lvSYzdl

Ο σκηνοθέτης της νέας κωμωδίας, Max Barbakow, έγινε περισσότερο γνωστός για το "Palm Springs", ενώ όσο αφορά το νέο του εγχείρημα με πρωταγωνίστριες την Aniston & Roberts, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το καστ, την πλοκή ή την ημερομηνία κυκλοφορίας της ταινίας.

Julia Roberts and Jennifer Aniston are teaming up for an all-new body-swap comedy! https://t.co/3JVkemBygd