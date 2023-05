Φεστιβάλ Καννών: Η Jennifer Lawrence υπογράφει ντοκιμαντέρ για τις Αφγανές που προσπαθούν να ξεφύγουν από τους Ταλιμπάν

Το Bread and Roses, που συνυπογράφει η Lawrence, καταγράφει τις ζωές τριών Αφγανών γυναικών υπό την εξουσία των Ταλιμπάν

H Jennifer Lawrence ίσως είναι πιο περήφανη από ποτέ ως μέλος της παραγωγής για το ντοκιμαντέρ "Bread and Roses" που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Καννών και ακολουθεί την ιστορία τριών Αφγανών γυναικών μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία το 2021.

«Η καρδιά μου χτυπούσε τόσο γρήγορα βλέποντας αυτές τις γυναίκες να αντιστέκονται στους Ταλιμπάν. Δεν βλέπετε αυτή την πλευρά της ιστορίας… στις ειδήσεις κάθε μέρα, αυτό είναι ένα σημαντικό μέρος της ταινίας μας και των ιστοριών αυτών των γυναικών», περιγράφει η Lawrence στο BBC για τα μυστικά γυρίσματα του ντοκιμαντέρ που έγιναν από την εταιρεία παραγωγής "Excellent Cadaver", που ιδρύθηκε από τη Lawrence και την παραγωγό και φίλη της, Justine Ciarrocchi.

«Οι συνέπειες για τις γυναίκες ήταν τρομερές. Η πρώτη κίνηση της Jen ήταν να βρει έναν Αφγανό σκηνοθέτη και να του δώσει το βήμα», δήλωσε η Justine στο The Hollywood Reporter.

