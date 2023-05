Και ήταν πιο υπέροχη από ποτέ!

H Jennifer Lawrence βρέθηκε στις Κάννες για την πρεμιέρα της ταινίας "Anatomy of a Fall". Παρόλο που έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση με κόκκινο φόρεμα Dior, η προσοχή του κοινού στράφηκε στα πόδια της!

Η 32χρονη star, που έχει ιστορικό με ατυχήματα στο κόκκινο χαλί, εμφανίστηκε στις Κάννες με σαγιονάρες για να αποφύγει μια ακόμη αμήχανη στιγμή.

Να θυμίσουμε ότι η Lawrence είχε πέσει για πρώτη φορά στις σκάλες ενώ ανέβαινε στη σκηνή για να παραλάβει το Oscar της, το 2013. Την επόμενη χρονιά την είδαμε πάλι να σκοντάφτει και να πέφτει ενώ περπατούσε στο κόκκινο χαλί. Δύο χρόνια αργότερα σκόνταψε και έχασε ένα παπούτσι καθώς έβγαινε από ένα δείπνο γιορτάζοντας την ταινία της, Silver Linings Playbook, στο Λονδίνο.

10 years ago today, Jennifer Lawrence fell on her way to accept her #Oscar for Best Actress. pic.twitter.com/vGXAhfj6Hq