Μαρία Μενούνος: Ο κακοήθης όγκος τής διπλασιάστηκε, επειδή οι γιατροί τον αγνοούσαν

«Ο πόνος επέμενε – το ίδιο και ο γιατρός μου, που έλεγε πως είχαμε κάνει όλες τις εξετάσεις».

Η Μαρία Μενούνος αποκάλυψε ότι από λάθος γιατρών, ο κακοήθης όγκος τής διπλασιάστηκε σε μέγεθος. Της έλεγαν πως ήταν καλά, αγνοώντας τα συμπτώματά της.

Η δημοσιογράφος μιλά ανοιχτά για τον καρκίνο στο πάγκρεας από τον Ιανουάριο, όταν διαγνώστηκε με την ασθένεια. Τώρα, στο podcast Not Skinny But Not Fat, η Μενούνος είπε ότι ο όγκος της έχει μεγαλώσει από τον Νοέμβριο, όταν έκανε την πρώτη εξέταση.

Μετά την πρώτη ακτινογραφία, έκανε μαγνητική σε όλο της το σώμα, και τότε έγινε η διάγνωση. «Όταν βρήκαν τον όγκο, στη μαγνητική, είπαν “να κοιτάξουμε λίγο το αρχείο και να δούμε την ακτινογραφία από τον Νοέμβριο; Στοιχηματίζουμε ότι ήταν εκεί (ο όγκος)”», εξήγησε.

«Και ήταν εκεί. Τότε, ήταν μόνο 2 εκατοστά και μέχρι να το βρουν, είχε φτάσει σχεδόν τέσσερα. Διπλασιάστηκε σε μέγεθος, σε δύο μήνες».

Η Μενούνος είπε ότι ακόμη ψάχνει πώς γίνεται να μην το είδαν την πρώτη φορά. «Αυτό που έχω μάθει από τότε, είναι πως διαφορετικές ακτινογραφίες, δείχνουν διαφορετικά τα πράγματα», πρόσθεσε. «Στη δική μου περίπτωση, η μαγνητική είναι αυτό που χρειαζόταν για να το δουν όντως – σε άλλους, λειτουργεί καλύτερα ο υπέρηχος ή η αξονική. Είναι αρκετά περίπλοκη διαδικασία».

«Είχα σοβαρή διάρροια για ενάμιση μήνα. Έκανα όλες τις εξετάσεις για το έντερο, βγήκαν αρνητικές, όλα ήταν καλά. Έκανα ακτινογραφία και μου είπαν πως ήμουν καλά», εξήγησε. «Αλλά ο πόνος επέμενε – το ίδιο και ο γιατρός μου, που έλεγε πως είχαμε κάνει όλες τις εξετάσεις».