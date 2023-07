Τζεφ Μπέζος: Συνέβη έκρηξη σε εκτόξευση πυραύλου της εταιρείας του και κρατήθηκε κρυφό

Το CNBC κάνει λόγο για «καταστροφικό πλήγμα» στη διαστημική εταιρεία του Τζεφ Μπέζος

Η διαστημική εταιρεία του Τζεφ Μπέζος, η Blue Origin, επιχειρεί εδώ και μια δεκαετια να δημιουργήσει έναν κινητήρα πυραύλου επόμενης γενιάς, που θα κάνει το ταξίδι στο διάστημα ακόμη πιο γρήγορο και εύκολο.

Στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής, οι μηχανικοί και ειδικοί κάνουν τακτικά πειράματα και δοκιμές εκτόξευσης των νέων πυραύλων. Σε μια από αυτές τις δοκιμές όμως, τα πράγματα δεν πήγαν και πολύ καλά, αφού ένας κινητήρας καταστράφηκε μετά από έκρηξη, δημιουργώντας τεράστιες ζημιές, αλλά και σοβαρό οικονομικό πλήγμα για την εταιρεία του δισεκατομμυριούχου, ο οποίος κατέχει την 3η θέση στη λίστα των πλουσιότερων ανθρώπων παγκοσμίως.

Jeff Bezos' Blue Origin rocket engine exploded during testing. @thesheetztweetz has the details. pic.twitter.com/CEDfZJJ8ot