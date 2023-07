Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Τζεφ Μπέζος ενώνουν τις δυνάμεις τους - Ο σκοπός πίσω από την συνεργασία τους

Τι είναι το «Protecting Our Planet (POP) Challenge», του Λεονάρντο Ντι Κάπριο και του Τζεφ Μπέζος

Στην ανακοίνωση της νέα συνεργασίας μεταξύ του Ντι Κάπριο και του Μπέζος προχώρησαν οι εκπρόσωποι των δυο δισεκατομμυριούχων. Πρόκειται για το «Protecting Our Planet (POP) Challenge», ένα νέο, κοινό ταμείο σε συνεργασία με την κυβέρνηση της Βραζιλίας όπου θα επενδύσουν 200 εκατομμύρια δολάρια.



Τα χρήματα αυτά θα διατεθούν για την υποστήριξη της επέκτασης και της διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών και των αυτόχθονων περιοχών της Βραζιλίας. Συγκεκριμένα η δωρεά 200 εκατομμυρίων δολαρίων θα πραγματοποιηθεί μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια, και θα βοηθήσει τη Βραζιλία να επιτύχει μηδενική αποψίλωση των δασών στον Αμαζόνιο και να επιταχύνει τη μετάβαση της χώρας της Νότιας Αμερικής σε μια βιώσιμη και πράσινη οικονομία.

The Protecting Our Planet Challenge, which includes my organization @Rewild, announced plans in partnership with the Brazilian govt. to invest $200 million in the Amazon over the next four years to support the expansion & management of protected areas & Indigenous territories. pic.twitter.com/tKLA1MXQG1