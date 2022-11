Η σύντροφος του Jeff Bezos ετοιμάζει ταξίδι στο διάστημα μόνο για γυναίκες

H Lauren Sanchez, σύντροφος του δισεκατομμυριούχου της Amazon, ελπίζει πως είναι η σειρά της να ταξιδέψει στο διάστημα έχοντας στο πλευρό της μόνο γυναίκες

Σε συνέντευξη της στο CNN, η 52χρονη Lauren Sanchez δήλωσε πως σχεδιάζει να εκτοξευτεί σε τροχιά κάποια στιγμή μέσα στο 2023, ακολουθώντας τα βήματα του 58χρονου συντρόφου της, ο οποίος επισκέφτηκε για πρώτη φορά το διάστημα τον Ιούλιο του 2021.

Γι' αυτήν την πρωτόγνωρη εμπειρία της, η Sanchez δεν θα έχει στο πλευρό της τον Bezos, με τον οποίο είναι μαζί από το 2019, αλλά θα έχει ένα πλήρωμα το οποίο θα αποτελείται αποκλειστικά από γυναίκες. Η βραβευμένη με Emmy δημοσιογράφος δήλωσε χαρακτηριστκά, πως αναμένει να μπει σε μια μεγάλη ομάδα γυναικών που θα ταξιδέψουν στο διάστημα.

