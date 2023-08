Γκούινεθ Πάλτροου: Σου δίνει την ευκαιρία να μείνεις στον ξενώνα της για να μη νιώθεις μόνος

Αν θες να γνωρίσεις την Πάλτροου, να ζήσεις σαν εκατομμυριούχος και να δειπνήσεις μαζί της, τώρα είναι η ευκαιρία σου

Όλο και περισσότεροι celebrities, συνεργάζονται με την γνωστή πλατφόρμα του Airbnb, προκειμένου να χαρίσουν μια αξέχαστη εμπειρία σε έναν ή μια άγνωστη. Αυτή τη φορά η Γκούινεθ Πάλτροου προσφέρει σε ένα άτομο, μια διανυκτέρευση στον ξενώνα της, αλλά και ένα δείπνο με εκείνη και τον σύντροφο της.



Ωστόσο, έχει μια και μόνο προϋπόθεση και αυτή πως «απαγορεύονται αυστηρά τα πάρτι, κατά την διαμονή». Πιο αναλυτικά, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός θα υποδεχθεί δύο επισκέπτες στον ξενώνα της στις 9 Σεπτεμβρίου, με τις δηλώσεις στην πλατφόρμα του Airbnb να αρχίζουν στις 15 Αυγούστου.



«Το σπίτι μου στο Μοντεσίτο είναι το καταφύγιό μου για ανάπαυλα και πνευματική διαύγεια. Πηγαίνω εκεί για να φορτίσω τις μπαταρίες μου, να ονειροπολήσω για το τι χτίζουμε στο Goop και να επανασυνδεθώ με την οικογένειά μου και τους πολύτιμους φίλους μου» αναφέρει η ίδια στην καταχώριση.

«Είτε αναζητάτε ένα μέρος για απροσδόκητες επαφές, είτε για μοναξιά και περισυλλογή, όταν έρθετε να μείνετε, ελπίζω να πάρετε τόση χαρά από το σπίτι όση παίρνω κι εγώ» ευχήθηκε.

Στον ξενώνα θα διατίθενται «προϊόντα της Goop για να θρέψετε το σώμα, το μυαλό και την ψυχή σας» αλλά και γεύματα και σνακ, «εμπνευσμένα» από την εταιρεία της. Αλλά, «οι δύο τυχεροί καλεσμένοι θα πρέπει να δηλώσουν τυχόν αλλεργίες ή διατροφικούς περιορισμούς».

Gwyneth Paltrow is listing her guesthouse in Montecito, California on Airbnb for two guests to stay in on September 9th.



The guests will enjoy a chef’s dinner with Paltrow and her husband and indulge in a spa day featuring her favorite Goop Beauty products. pic.twitter.com/NJ9oVFcJHh