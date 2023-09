Βραβεία MTV 2023: Οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς και η κυριαρχία της Τέιλορ Σουίφτ

Όσα συνέβησαν στην μεγάλη βραδιά των Αμερικανικών Μουσικών βραβείων MTV

Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες μουσικές διοργανώσεις των ΗΠΑ, και όχι μόνο. Τα MTV Video Music Awards για το 2023 πραγματοποιήθηκαν πριν από λίγες ώρες στο Prudential Center και συγκεκριμένα, στην κεντρική επιχειρηματική περιοχή του Newark, στο New Jersey και κορυφαίοι καλλιτέχνες της σύγχρονης μουσικής σκηνής, έδωσαν το παρών.



Η βραδιά ανήκει δικαιωματικά στην Τέιλορ Σουίφτ, η οποία γράφει (ξανά) ιστορία στον θεσμό, καθώς είναι η πρώτη φορά που κάποιος καλλιτέχνης κερδίζει το βραβείο «Video Of The Year» για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά.

Και όχι μόνο αυτό. Η νεαρή τραγουδίστρια κατάφερε να κερδίσει τις περισσότερες υποψηφιότητες, οι οποίες ήταν 11 συνολικά και απέσπασε τα 9 βραβεία. Για αρχή, κέρδισε στις πιο σημαντικές κατηγορίες των MTV: Το βραβείο για το video της χρονιάς (Anti-Hero), το βραβείο για το τραγούδι της χρονιάς (Anti-Hero), το βραβείο Best Pop (Anti-Hero) και το βραβείο καλλιτέχνης της χρονιάς.

Ακόμη κέρδισε και τα εξής υπόλοιπα βραβεία, τα οποία πέρα από την ίδια, αφορούν και την ομάδα της: Album of the Year, Best Direction, Best Cinematography, Best Visual Effects, και Show of the Summer, οδηγώντας την έτσι στην κορυφή.

Έχοντας την Σουίφτ να σαρώνει σε όλες τις σημαντικές κατηγορίες, ο θεσμός στην συνέχεια τίμησε και την Σακίρα, η οποία πήρε το τιμητικό βραβείο καλύτερης συνεργασίας για το τραγούδι TQG και τη συνεργασία της με την Karol G (ποιος θα μπορούσε άλλωστε να ξεχάσει ένα τέτοιο τραγούδι;), ενώ η ράπερ Νίκι Μινάζ κέρδισε το βραβείο Best Hip-Hop με το τραγούδι Super Freaky Girl.

Στα highlights της βραδιάς ήταν η υπέροχη «επανένωση» της Σελίνα Γκόμεζ με την Σουίφτ, μια εικόνα που λάτρεψε όλη η Gen Z, ενώ δεν έλειψαν και οι αντιδράσεις που ξεχώρισαν, όπως αυτή της Γκόμεζ μόλις άκουσε την υποψηφιότητα του Κρις Μπράουν.

Selena Gomez reacting to Chris Brown being nominated at the #VMAs. pic.twitter.com/ngx4Ep8aD5 September 13, 2023

Αναλυτικά όλοι οι μεγάλοι νικητές των φετινών MTV

VIDEO OF THE YEAR

Taylor Swift – “Anti-Hero”

Οι άλλοι υποψήφιοι της κατηγορίας ήταν:

Doja Cat – “Attention”

Miley Cyrus – “Flowers”

Nicki Minaj – “Super Freaky Girl”

Olivia Rodrigo – “vampire”

Sam Smith, Kim Petras – “Unholy”

SZA – “Kill Bill”



ARTIST OF THE YEAR

Taylor Swift

Οι άλλοι υποψήφιοι της κατηγορίας ήταν:

Beyoncé

Doja Cat

Karol G

Nicki Minaj

Shakira

SONG OF THE YEAR

Taylor Swift – “Anti-Hero”

Οι άλλοι υποψήφιοι της κατηγορίας ήταν:

Miley Cyrus – “Flowers”

Olivia Rodrigo – “vampire”

Rema & Selena Gomez – “Calm Down”

Sam Smith, Kim Petras – “Unholy”

Steve Lacy – “Bad Habit”

SZA – “Kill Bill”

BEST NEW ARTIST

Ice Spice

Οι άλλοι υποψήφιοι της κατηγορίας ήταν:

GloRilla

Kaliii

Peso Pluma

PinkPantheress

Reneé Rapp



PUSH PERFORMANCE OF THE YEAR

April 2023: Tomorrow X Together – “Sugar Rush Ride”

Οι άλλοι υποψήφιοι της κατηγορίας ήταν:

August 2022: Saucy Santana – “Booty”

September 2022: Stephen Sanchez – “Until I Found You”

October 2022: JVKE – “golden hour”

November 2022: Flo Milli – “Conceited”

December 2022: Reneé Rapp – “Colorado”

January 2023: Sam Ryder – “All The Way Over”

February 2023: Armani White – “GOATED”

March 2023: Fletcher – “Becky’s So Hot”

May 2023: Ice Spice – “Princess Diana”

June 2023: FLO – “Losing You”

July 2023: Lauren Spencer Smith – “That Part”



BEST COLLABORATION

Karol G, Shakira – “TQG”

Οι άλλοι υποψήφιοι της κατηγορίας ήταν:

David Guetta & Bebe Rexha – “I’m Good (Blue)”

Post Malone, Doja Cat – “I Like You (A Happier Song)”

Diddy ft. Bryson Tiller, Ashanti, Yung Miami – “Gotta Move On”

Metro Boomin with The Weeknd, 21 Savage, and Diddy – “Creepin’ (Remix)”



Rema & Selena Gomez – “Calm Down”



BEST POP

Taylor Swift – “Anti-Hero”

Οι άλλοι υποψήφιοι της κατηγορίας ήταν:

Demi Lovato – “Swine”

Dua Lipa – “Dance The Night (From Barbie The Album)”

Ed Sheeran – “Eyes Closed”

Miley Cyrus – “Flowers”

Olivia Rodrigo – “vampire”

P!NK – “Trustfall”

BEST HIP-HOP

Nicki Minaj – “Super Freaky Girl”

Οι άλλοι υποψήφιοι της κατηγορίας ήταν:

Diddy ft. Bryson Tiller, Ashanti, Yung Miami – “Gotta Move On”

DJ Khaled ft. Drake & Lil Baby – “Staying Alive”

GloRilla & Cardi B – “Tomorrow 2”

Lil Uzi Vert – “Just Wanna Rock”

Lil Wayne ft. Swizz Beatz & DMX – “Kant Nobody”

Metro Boomin ft Future – “Superhero (Heroes and Villains)”



BEST R&B

SZA – “Shirt”

Οι άλλοι υποψήφιοι της κατηγορίας ήταν:

Alicia Keys ft. Lucky Daye – “Stay”

Chlöe ft. Chris Brown – “How Does It Feel”

Metro Boomin with The Weeknd, 21 Savage, and Diddy – “Creepin’ (Remix)”

Toosii – “Favorite Song”

Yung Bleu & Nicki Minaj



BEST ROCK

Måneskin – “The Loneliest”

Οι άλλοι υποψήφιοι της κατηγορίας ήταν:

Foo Fighters – “The Teacher”

Linkin Park – “Lost (Original Version)”

Red Hot Chili Peppers – “Tippa My Tongue”

Metallica – “Lux Æterna”

Muse – “You Make Me Feel Like It’s Halloween”



BEST LATIN

Anitta – “Funk Rave”

Οι άλλοι υποψήφιοι της κατηγορίας ήταν:

Bad Bunny – “Where she goes”

Eslabon Armado, Peso Pluma – “Ella Baila Sola” -

Bad Bunny – “un x100to”

Karol G, Shakira – “TQG”

Rosalía – “Despechá”

Shakira – “Acróstico”



BEST AFROBEATS

Rema & Selena Gomez – “Calm Down”

Οι άλλοι υποψήφιοι της κατηγορίας ήταν:

Ayra Starr – “Rush”

Burna Boy – “It’s Plenty”

Davido ft. Musa Keys – “Unavailable”

Fireboy DML & Asake – “Bandana”

Libianca – “People”

Wizkid ft. Ayra Starr– “2 Sugar”

Rema, Selena Gomez - Calm Down (Official Music Video)



BEST K-POP

Stray Kids – “S-Class”

Οι άλλοι υποψήφιοι της κατηγορίας ήταν:

aespa – “Girls”

BLACKPINK – “Pink Venom”

FIFTY FIFTY – “Cupid”

SEVENTEEN – “Super”

TOMORROW X TOGETHER – “Sugar Rush Ride”