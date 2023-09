Ο Ράσελ Μπραντ κατηγορείται για βιασμό και σεξουαλική κακοποίηση από 4 γυναίκες

Ο διάσημος κωμικός Ράσελ Μπράντ κατηγορείται για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις

Οι Times δημοσίευσαν καταγγελίες γυναικών κατά του Ράσελ Μπραντ οι οποίες ισχυρίζονται ότι ο διάσημος κωμικός τους επιτέθηκε το διάστημα 2006-2013, στο απόγειο της φήμης του. Εκείνο το διάστημα, ήταν παρουσιαστής στο BBC Radio 2 και στο Channel 4, και πρωταγωνιστούσε σε πολλές ταινίες στο Χόλιγουντ. Οι 4 γυναίκες κατηγορούν τον Μπραντ για βιασμό, σεξουαλική επίθεση αλλά και συναισθηματική και σωματική κακοποίηση.

Η πρώτη γυναίκα ισχυρίστηκε ότι ο κωμικός τη βίασε στο σπίτι του στο Λος Άντζελες. Σύμφωνα με την ίδια, ο Μπραντ της ζήτησε συγγνώμη όταν του έστειλε μήνυμα για να της πει:

«Όταν ένα κορίτσι λέει όχι, σημαίνει όχι», αφού είχε νοσηλευτεί σε κέντρο αποκατάστασης μετά το περιστατικό, γράφει η βρετανική εφημερίδα Sun. Ακόμη μία άλλη δηλώνει ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση κατά την διάρκεια της τρίμηνης σχέσης μαζί του και ενώ ήταν 16χρονη μαθήτρια ενώ εκείνος τότε ήταν 31 ετών.

Η τρίτη γυναίκα δήλωσε ότι εργαζόταν με τον Μπραντ και ισχυρίστηκε ότι την κακοποίησε σεξουαλικά πριν την απειλήσει με νομικές ενέργειες αν τυχόν μιλούσε. Η τέταρτη γυναίκα τον κατηγόρησε ότι της επιτέθηκε σεξουαλικά και ότι την κακοποιούσε συναισθηματικά και σωματικά.

Μετά τις αποκαλύψεις ο Μπραντ ανήρτησε μήνυμα στον λογαριασμό του στο Twitter (X) για να αποκρούσεις τις «σοβαρότατες εγκληματικές κατηγορίες εναντίον του».

