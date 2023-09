Παντρεύτηκε η Αντέλ με τον Ριτς Πολ;

Στα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, ακούγεται η Adele να λέει σε κάποιον από τους θεατές: «Δεν μπορείς να με παντρευτείς. Είμαι straight, αγάπη μου. Και ο σύζυγός μου είναι εδώ απόψε»

Κάνε μια πρόποση για την Αντέλ γιατί όπως όλα δείχνουν, η 35χρονη σταρ παντρεύτηκε με τον αγαπημένο της, Ριτς Πολ, με τον οποίο είναι ζευγάρι από το 2021.

Οι φανς του ζευγαριού μιλούν τις τελευταίες ώρες, για το ενδεχόμενο να έχουν ήδη παντρευτεί καθώς οι φήμες ενισχύθηκαν όταν η Αντέλ αποκάλεσε τον Ριτς Πολ, «σύζυγό» της κατά τη διάρκεια της τελευταίας συναυλίας της.

Να σημειωθεί ότι οι δυο τους πρόσφατα αγόρασαν μαζί σπίτι. Στα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, ακούγεται η Adele να λέει σε κάποιον από τους θεατές: «Δεν μπορείς να με παντρευτείς. Είμαι straight, αγάπη μου. Και ο σύζυγός μου είναι εδώ απόψε», συνέχισε.

