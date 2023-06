Η Adele αποκαλύψε πάνω στη σκηνή πώς έπαθε μυκητιασική λοίμωξη

Στις τελευταίες της συναυλίες κάτι δεν πήγε και πολύ καλά

Μια γεμάτη και πολύ δυναμική χρονιά είναι το 2023 μέχρι στιγμής για την Adele, αφού έχει επιστρέψει στις φαντασμαγορικές και πολύ επιτυχημένες συναυλίες της στο Λας Βέγκας. Οι συγκεκριμένες εμφανίσεις της τραγουδίστριας, είχαν προγραμματιστεί από την πανδημία, ωστόσο οι συγκυρίες, αλλά και προσωπικά θέματα της τραγουδίστριας δεν της επέτρεψαν να τις πραγματοποιήσει. Από τις αρχές του έτους όμως, έχει κάνει μια δυναμική επιστροφή και όπως όλα δείχνουν η Adele δίνει το 100% του εαυτού της επί σκηνής.

Πέρα από τις ερμηνείες της όμως, το κοινό έχει την ευκαιρία να μάθει και μερικές από τις εξομολογήσεις της, αφού η ίδια μιλά ανοιχτά και είναι ειλικρινής προς τους θαυμαστές της. Έτσι λοιπόν αποκάλυψε πως στις τελευταίες της συναυλίες κάτι δεν πήγε και πολύ καλά, αφού εξαιτίας των στενών κορσέδων που φορά, αλλά και εξαιτίας της ζέστης, έχει πάθει μυκητιασική λοίμωξη.

Sweaty face, sweaty tits, and jock itch 😂😂😂 what a fucking legend #WeekendsWithAdele @Adele @AdeleAccess oh lord I love you Adele ❤️ pic.twitter.com/vngYl9yb6m