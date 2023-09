Η Τζένιφερ Γκάρνερ δίνει τα παπούτσια της σε άστεγο και μας χαρίζει το πιο γλυκό στιγμιότυπο της ημέρας

Μια απλή έξοδος για την Τζένιφερ Γκάρνερ, κατέληξε σε μια πολύ ιδιαίτερη και φιλάνθρωπη πράξη

Είναι από εκείνες τις στιγμές που θα μπορούσαμε να συναντήσουμε μόνο σε ταινίες. Κάποιες σπάνιες φορές όμως, συμβαίνουν και στην πραγματική ζωή. Και η απόδειξη είναι η υπέροχη Τζένιφερ Γκάρνερ. Όλα ξεκίνησαν όταν η Χολιγουντιανή ηθοποιός, πρώην σύντροφος του Μπεν Άφλεκ και μητέρα τριών παιδιών, βρισκόταν στο Λος Άντζελες, έχοντας βγει με το αυτοκίνητο της για ορισμένες δουλειές και ψώνια.

Ένας παπαράτσι την ακολούθησε προκειμένου να την φωτογραφήσει, μόλις θα κατέβαινε από το αμάξι της. Και έτσι έγινε. Ωστόσο, υπήρχε και μια ιδιαίτερη συνάντηση της ηθοποιού, με έναν άστεγο άνθρωπο σε πάρκινγκ της περιοχής.

Την ώρα που η Γκάρνερ έψαχνε θέση για το αυτοκίνητο της, ένας άνθρωπος με αναπηρία και χωρίς σπίτι, αναζητούσε μερικά κέρματα. Τότε η διάσημη ηθοποιός, κατέβασε το τζάμι της και ξεκίνησε να συνομιλεί μαζί του. Συνειδητοποίησε πως δεν φορούσε παπούτσια, και πως δεν είχε ούτε κάλτσες.

Έτσι, η Τζένιφερ Γκάρνερ κατέβηκε από το αυτοκίνητο της, και αφού του χάρισε κάλτσες, έβγαλε και τα αθλητικά της να του τα φορέσει. Σκύβοντας στα πόδια του, προσπάθησε να βάλει τα δικά της παπούτσια στον άστεγο άνθρωπο, αλλά δεν ήταν το νούμερο του. Του ήταν μικρά. Ο φωτογράφος που την είχε ακολουθήσει, παρακολούθησε το περιστατικό και είχε καταλάβει τι συμβαίνει. Tότε η ίδια ρώτησε τον φωτογράφο τι νούμερο παπούτσια φοράει, και αν μπορεί να του τα αγοράσει επειδή ήταν μεγαλύτερα.

Ο παπαράτσι αρνήθηκε να του τα πληρώσει, και δήλωσε πως ήθελε και εκείνος να βοηθήσει δίνοντας τα παπούτσια του. Και κάπως έτσι η απλή βόλτα της Τζένιφερ Γκάρνερ, έγινε τόσο ξεχωριστή και θύμισε στους θαυμαστές της, αλλά και σε όλους μας, πόση χαρά μπορούμε να δώσουμε σε έναν άνθρωπο που έχει ανάγκη με απλές πράξεις.

Ο φωτογράφος στη διάρκεια του περιστατικού προσπάθησε να αποτυπώσει τα στιγμιότυπα, τα οποία με την σειρά τους κάνουν τον γύρω του διαδικτύου και μας δείχνουν την πιο ανθρώπινη και ευαίσθητη πλευρά της Τζένιφερ Γκάρνερ, η οποία κουβαλά ένα πλούσιο φιλανθρωπικό έργο στις πλάτες της.

