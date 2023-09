Ντέμι Λοβάτο: «Όταν κάνω σεξ, έχω τη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση»

Η διάσημη τραγουδίστρια, αναφέρεται στην ερωτική της ζωή και τα λέει ωραία

Ιδιαίτερα ερωτευμένη είναι η Ντέμι Λοβάτο και δεν χάνει την ευκαιρία της, να ενδυναμώσει και άλλες νεαρές κοπέλες, να αναζητήσουν και να βρουν αυτό που θέλουν από έναν σύντροφο. Πρόσφατα είχε βρεθεί σε podcast, και είχε μιλήσει για το πως η προβληματική σχέση με τον πατέρα της, επηρέαζε και τις συντροφικές σχέσεις της ζωής της. Συγκεκριμένα είχε αναφερθεί στα «daddy issues» της και την ανάγκη της να είναι σε σχέση με πολύ μεγαλύτερους άντρες από εκείνη.



Χάρη στην ψυχοθεραπεία όμως, κατάφερε να διαχειριστεί αυτά τα θέματα της και βρήκε τον απόλυτο έρωτα στον πρόσωπο του μουσικού Jutes. Οι δυο τους πυροδότησαν για πρώτη φορά φήμες πως είναι σε σχέση, τον Αύγουστο του 2022, ενώ γνωρίστηκαν χάρη στην μουσική. Συναντήθηκαν για ένα τραγούδι που θέλησαν να δημιουργήσουν και έκτοτε έχουν παραμείνει αχώριστοι.

Η Ντέμι Λοβάτο νιώθοντας ευγνώμων γι' αυτήν την γνωριμία, δεν διστάζει να μιλήσει ανοιχτά για την σχέση της, αλλά και την ερωτική της ζωή, η οποία φαίνεται πως βρίσκεται στα καλύτερα της. Σε νέο podcast όπου βρέθηκε καλεσμένη, μοιράστηκε μερικές ειλικρινείς λεπτομέρειες για την προσωπική της ζωή και συγκεκριμένα αποκάλυψε για το πότε αισθάνεται τον καλύτερο εαυτό της.

«Αισθάνομαι την μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση όταν κάνω σεξ», δήλωσε η τραγουδίστρια, στο LadyGang. «Ο άνθρωπος αυτός ήρθε την κατάλληλη στιγμή στη ζωή μου και ήμουν έτοιμη να τον δεχτώ και να εξελιχθώ στον τομέα των σχέσεων μου», πρόσθεσε η ίδια.

