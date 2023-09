Η Ντέμι Λοβάτο ξεπέρασε τα «daddy issues» της και σταμάτησε να βγαίνει με μεγαλύτερους άντρες - «Ήταν αηδιαστικό»

Ας μιλήσουμε για «daddy issues» και ας ακούσουμε την Ντέμι Λοβάτο

Σε μια ευτυχισμένη σχέση βρίσκεται η Ντέμι Λοβάτο, η οποία δυσκολεύτηκε πολύ για να το καταφέρει αυτό. Είναι άλλωστε μια από τις πρώτες φορές που μιλάει για τα προσωπικά της, και δηλώνει ευτυχισμένη και πλήρης. Για την ακρίβεια, δήλωσε πως θεωρεί πως έχει βρει το κατάλληλο πρόσωπο, και ελπίζει σύντομα να αποκτήσει και οικογένεια μαζί του.



Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η συζήτηση πήγε αναπόφευκτα και στις σχέσεις γενικότερα. Τότε η Ντέμι Λοβάτο, πήρε την ευκαιρία και ανοίχτηκε για τα δικά της «daddy issues», τα οποία αντιμετώπιζε και την εμπόδιζαν από το να βρίσκεται σε μια υγιής και όμορφη, ερωτική σχέση. Πριν προχωρήσουμε όμως στα λόγια της Ντέμι, ας θυμηθούμε,

Στην ουσία πρόκειται για έναν ορισμό, ο οποίος μας έρχεται από τον τομέα της ψυχανάλυσης και της ψυχολογίας. Και ναι, είναι αυτό που φαντάζεσαι. Σύμφωνα με την ψυχολόγο Carla Marie Manly, τα «daddy issues» περιγράφουν ένα άτομο που έχει μια κακή ή ανύπαρκτη σχέση με τον πατέρα του, με αποτέλεσμα να σκέφτεται ασυνείδητα και να προσπαθεί να επουλώσει τις πληγές που του έχει προκαλέσει η σχέση μαζί του. Στις γυναίκες κυρίως εμφανίζεται ως η επιθυμία να βγαίνουν με άντρες που της φέρνουν στο μυαλό την πατρική φιγούρα, είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία και της προσφέρουν ασφάλεια.



Η επιθυμία να είσαι με αρκετά μεγαλύτερους άντρες και να αναζητάς σε αυτούς πατρικές ιδιότητες, πιθανώς πηγάζει από την ανάγκη σου να έχεις το πατρικό πρότυπο που απουσίαζε από τη ζωή σου σε μικρότερη ηλικία.



Προφανώς ένα τέτοιο φαινόμενο χρειάζεται πολύ περισσότερη ανάλυση για να το κατανοήσουμε καλύτερα και να δούμε όλες τις πτυχές του. Αλλά στην ουσία πρόκειται για τραυματικές σχέσεις μεταξύ κόρης και πατέρα, με αποτέλεσμα η κόρη να αναζητά το πατρικό πρότυπο που της λείπει και στις ερωτικές της σχέσεις στην μετέπειτα ζωή της. Κάτι τέτοιο όμως, δημιουργεί δυσλειτουργίες σε μια συντροφική σχέση με ποικίλους τρόπους, τους οποίους πολλές φορές δεν συνειδητοποιούμε.

Επιστρέφοντας στην περίπτωση της Ντέμι, ομολογεί πως πλέον είναι πολύ καλύτερα στις σχέσεις της και αυτό συμβαίνει επειδή έχει κάνει αρκετή δουλειά με τον εαυτό της, και τα «daddy issues» που αντιμετώπιζε. «Πλέον μπορώ να πω με αυτοπεποίθηση πως έχω ξεπεράσει τέτοια θέματα και τα daddy issues δεν είναι πλέον κάτι το οποίο υπάρχει μέσα μου. Και αυτό το λέω γιατί πλέον μπορώ να είμαι σε σχέση με κάποιον που είναι στην ηλικία μου, επιτέλους. Θυμάμαι τις σχέσεις που έκανα με άντρες που ήταν πολύ μεγαλύτεροι μου και πλέον το βρίσκω αηδιαστικό», δήλωσε η Λοβάτο σε πρόσφατη συνέντευξη της.

